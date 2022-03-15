Страна-агрессор запретила выступать звездам, высказывавшимся о войне с Украиной

Теперь русский народ может слушать только разрешенную музыку.

Большое количество звезд не остается в стороне от агрессии России против Украины. Они выражают свою позицию и поддерживают нашу страну, что очень не нравится российским властям.

Поэтому они решили запретить песни из репертуара украинских музыкантов, а также организацию концертов артистов из РФ, публично осудивших войну. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство".

Российская власть пытается любым способом подавить противников войны. Среди нежелательных гостей на русской сцене были - Монатик, "Океан Эльзы", Надя Дорофеева, Настя Каменских, Макс Барских, Светлана Лобода и Вера Брежнева. Следует отметить, что трое последних, даже после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма продолжили строить карьеру в России.

Также, российские власти не помиловали и своих исполнителей. Под санкции попали – Валерий Меладзе, Oxxxymiron, Максим Галкин, Борис Гребенщиков. Всех этих исполнителей теперь нельзя приглашать на концерты в государстве-террористе.

Как видим, РФ сама возвращает свой народ к каменному веку и даже не собирается останавливаться на достигнутом.