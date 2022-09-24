Страна-концлагерь: у Зеленского прокомментировали принудительную мобилизацию коллаборантов в оккупационную армию

Россия начала принудительную мобилизацию коллаборантов, получивших паспорт оккупанта.
Это еще раз показывает, что Россия на самом деле – это страна-концлагерь.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения. Невозможно представить большую антирекламу "русского мира" во время псевдореферендумов. Россия – страна-концлагерь", - написал Подоляк.
Россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения. Невозможно представить большую антирекламу русского мира во время псевдореферендумов. Россия – страна-концлагерь. Ru-паспорт – метка изгоя.— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022
Напомним, опубликовали инструкцию, что делать украинцам с оккупированных территорий, если их мобилизовали в армию РФ.
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