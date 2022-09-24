Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Страна-концлагерь: у Зеленского прокомментировали принудительную мобилизацию коллаборантов в оккупационную армию

Дата публикации
Просмотры
975
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Страна-концлагерь: у Зеленского прокомментировали принудительную мобилизацию коллаборантов в оккупационную армию

Фото: ТАСС

Россия начала принудительную мобилизацию коллаборантов, получивших паспорт оккупанта.

Это еще раз показывает, что Россия на самом деле – это страна-концлагерь.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения. Невозможно представить большую антирекламу "русского мира" во время псевдореферендумов. Россия – страна-концлагерь", - написал Подоляк.

Напомним, опубликовали инструкцию, что делать украинцам с оккупированных территорий, если их мобилизовали в армию РФ.

Читайте также:

Непокоренная Буча отмечает День города с молебнами по погибшим и спортивным соревнованиям

Непокоренная Буча отмечает День города с молебнами по погибшим и спортивным соревнованиям

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация