Страна-концлагерь: у Зеленского прокомментировали принудительную мобилизацию коллаборантов в оккупационную армию

Это еще раз показывает, что Россия на самом деле – это страна-концлагерь.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения. Невозможно представить большую антирекламу "русского мира" во время псевдореферендумов. Россия – страна-концлагерь", - написал Подоляк.

Россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения. Невозможно представить большую антирекламу русского мира во время псевдореферендумов. Россия – страна-концлагерь. Ru-паспорт – метка изгоя. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Напомним, опубликовали инструкцию, что делать украинцам с оккупированных территорий, если их мобилизовали в армию РФ.

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