Страна может воевать и 10 лет, чтобы забрать свое: Зеленский исключил возможность сдачи Донбасса в обмен на мир с РФ

Страна может воевать и 10 лет, чтобы забрать свое: Зеленский исключил возможность сдачи Донбасса в обмен на мир с РФ

Зеленский заявил, что Украина не планирует уступать, но выразил необходимость переговоров между двумя странами, несмотря на скептицизм.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к завершению войны с РФ дипломатическими усилиями, но сдачу Донбасса в обмен на мир с Россией исключает.

Об этом он сообщил 17 апреля в интервью программе State of the Union на CNN, пишет Forbes.

"Мы не можем отдать свою территорию", — цитирует издание украинского президента.

Зеленский исключил возможность сдачи Донбасса в обмен на мир с Россией. Он также назвал великой трагедией, что украинцы не хотят вести переговоры с Россией, потому что искать диалог необходимо.

В противном случае, по словам Зеленского, Украина может воевать с Россией "и 10 лет, чтобы унести то, что принадлежит нам". Он подчеркнул, что официальный Киев не будет идти на серьезные уступки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предположил, что эта война может длиться месяцами или годами. Американский телеканал CNN приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал европейским союзникам, что война России против Украины будет продолжаться до конца 2022 года.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.