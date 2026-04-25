Страна-сосед Украины экстренно подняла боевую авиацию из-за атаки РФ: что известно

Системы ПВО и радиолокационной разведки Польши также были переведены в повышенную боевую готовность.

Анастасия Павленко
Истребитель / © Associated Press

Польша поднимала военные самолеты из-за активности дальней российской авиации, совершавшей ракетные удары по Украине.

Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

«В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий РСС активировал необходимые силы и средства, которые есть в его распоряжении», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Республики Польша в социальной сети X.

В рамках операции дежурят истребители и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности.

Напомним, под утро РФ ударила по Украине. В частности, взрывы раздавались в Днепре и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о фиксации нескольких взрывов в городе.

В Днепре зафиксировано попадание в четырехэтажное здание. Под завалами могут быть люди.

