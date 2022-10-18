Странам Балтии и Польши приготовиться: Путин собирает большую группировку в Беларуси

У Путина, терпящего поражение, нет выбора. Он будет цепляться за любую бойню, любой конфликт.

Беларусь, как и Крым, являются двумя плацдармами ведения войны против Украины и создания угрозы из Крыма – Украине и югу Европы, а из Беларуси – странам Балтийского бассейна.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

"Это ударные авианосцы Кремля, которые, с одной стороны, превращают эти территории в пространство фронта, а с другой стороны, это пространство фронта отбирают у России. С точки зрения тактики боевых действий, это наиболее спабные два места. Если вырвать эти жала, можно лишить Кремль тактического влияния на Черноморский, Средиземноморский, Балтийский бассейны", — отметил Роман Бессмертный.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, или хотя люди рядом с ним, хорошо понимают свою уязвимость.

"Они отдают себе отчет в том, что у Лукашекна уже нет заднего хода. Две недели назад они попытались через министра иностранных дел Беларуси вести какие-то консультации в Вене. Их дипломатически отправили домой. После ноты Киева стало понятно, что никаких разговоров не будет и здесь "Очевидно, что Путин, толкающий Лукашенко быстрее вступить в эту войну, толкает его не только и не столько на Украину", — сказал дипломат.

Создание региональной группы войск – это не только угроза Украине. Ее создают для атаки на балтийские и скандинавские государства.

"У терпящего поражение Путина нет выбора. Он будет цепляться за любую бойню, любой конфликт. Сейчас, когда Украина выстроила очень мощную линию защиты, Путин может атаковать и Польшу, и Литву, и Латвию, и Эстонию. Растяжение во время войны будет создавать дополнительные зоны напряжения", — сказал дипломат.

По словам эксперта, появление в Беларуси большого количества войск сработает.

"Векую сторону это "бабахнет", пока не ясно. Балтийским странам и Польше нужно готовиться к худшему сценарию", — сказал он.

Для России поражение в войне от Украины – это катастрофа. А поражение в войне от НАТО будет выглядеть более привлекательно.

Ситуация в Кремле: что известно

Повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально и произойти это может, когда войска РФ будут существенно проигрывать ВСУ.

Напомним, в Кремле понимают, что война проиграна.

Диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает начатую им кровавую войну в Украине и у него остался один аргумент – ядерное оружие.

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.

Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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