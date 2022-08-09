Страницы украинских защитников не должны блокироваться: Федоров обратился к Meta

Накануне социальная сеть Instagram, входящая в состав корпорации Meta, по неизвестным причинам заблокировала страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали", на которой размещалась информация о бойцах.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил обращение от Ассоциации защитников "Азовстали" о блокировании аккаунта в Instagram.

Об этом Федоров сообщил 9 августа.

"Наша команда уже обратилась с письмом в Meta с запросом разблокировать страницу", — написал министр.

По его словам, также были отправлены письма в Meta относительно главы Ассоциации и 5 других страниц, связанных с деятельностью "Азова". Пока они все заблокированы.

"Страницы украинских защитников не должны блокироваться. Ждем оперативной реакции команды Meta. Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей. Мир должен знать правду о войне в Украине", — отметил Федоров.

Напомним, и.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") заявил, что для убийства украинских пленных в Оленовке россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.

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