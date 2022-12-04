"Странная логика подковерной дипломатии": Данилов ответил Макрону по поводу "гарантий безопасности" для РФ

По словам Алексея Данилова, необходимо гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в "гарантиях безопасности", если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатие? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось. Вопрос - гарантировать безопасность миру от т.н россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира. Единая гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", — написал Данилов на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России должна быть "гарантия" в будущей структуре безопасности в Европе. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

Он подчеркнул, что Москва должна иметь свои "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В то же время, президент Франции уверен, что решение о проведении переговоров между Россией и Украиной должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), — прокомментировал Макрон.

Он также анонсировал свои планы еще раз позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, но после разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым Франция, по его словам, уже работает над защитой Запорожской АЭС.

Ранее Макрон предположил, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По словам президента Франции, Путин "ошибся", развязав полномасштабную войну против Украины.

После встречи Макрона и Байдена 1 декабря американский президент заявил, что они вместе с французским коллегой полны решимости привлечь Россию и Путина к ответственности за "войну с остальным миром".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главная задача Кремля на сегодня – выпросить переговоры, прекращение огня, чтобы получить оперативную паузу для восстановления войск и гарантию отсутствия контрнаступлений ВСУ.

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