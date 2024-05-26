Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину: Der Spiegel назвал условие

Der Spiegel утверждает, что представители Польши и стран Балтии предупредили Берлин: если россиянам удастся прорыв на фронте, они введут свои войска.

Если Россия достигнет стратегического прорыва на востоке Украины, то страны Балтии с Польшей введут войска на украинскую территорию, не дожидаясь появления вражеских сил на собственных границах.

Об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel.

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По информации издания, на конференции по внешней политике и политике безопасности, представители стран Балтии упрекнули немецких чиновников о последствиях неэффективной политики Шольца в отношении Украины. Речь идет об отказе предоставлять украинской армии дальнобойное оружие, нехватку боеприпасов и техники и запрет ВСУ наносить удары по территории РФ западным оружием.

Der Spiegel утверждает, что представители Польши и стран Балтии предупредили Берлин: если россиянам удастся прорыв на фронте, они не будут ждать развертывания российских войск на своих границах и сами отправят войска в Украину.

"Это означает, что НАТО станет стороной войны", – пишут в издании. Именно этого опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

В Der Spiegel отмечают, что те политики, которые пытаются ограничить войну своим чрезмерным воздержанием, рискуют вообще "вывести ее из-под контроля".

Ранее итальянская газета La Repubblica написала материал, в котором говорится, что НАТО определило две "красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ.

Также президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

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