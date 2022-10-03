Страны ЕС массово вызывают российских послов из-за попытки Путина аннексировать часть Украины: перечень государств

Из России массово уезжают не только граждане из-за мобилизации, объявленной фюрером Путиным, но и послы других государств.

Страны Европейского Союза начали вызывать своих послов из России из-за попытки Путина аннексировать украинские территории. Пока известно по меньшей мере о десятке отозванных послов — в частности, Чехии, Франции, Германии, Лондона и Польши.

ТСН.ua собрал перечень послов, которых правительство отозвало из страны-агрессора.

Президент РФ, недавно заявивший о попытке незаконной аннексии украинских территорий — в частности, так называемых "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей — продолжил изоляцию России во всем мире.

После того, как фюрер на "церемонии" подписания документов о попытке аннексии заявил о "присоединении" к составу РФ части Украины, ряд цивилизованных стран отозвали своих послов из России.

В настоящее время известно о том, что посол России в Италии Сергей Разов прибыл в министерство иностранных дел страны. Кроме него, в МИД вызвали посла РФ в Дании Владимира Барбина, посла Швеции Виктора Татаринцева, посла в Лондоне Андрея Келина, посла РФ во Франции Алексея Мешкова, а также посла Чехии Александра Змиевского, посла РФ в Таллинне Владимира Липаева и посла РФ в Мадриде. Российского дипломата в Брюссель пригласило и руководство Евросоюза.

В МИД Польши также вызвали посла РФ Сергея Андреева.

"Сегодня вызываются послы Российской Федерации в странах Европейского Союза. Мы тоже вызвали посла, чтобы высказать нашу позицию по поводу незаконных решений президента Путина о такой же незаконной аннексии территорий Украины, а также по поводу того, что происходит уже давно, но на прошлой неделе очень решительным способом", — подчеркнул спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Кроме того, Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева. МИД Финляндии также вызвал российского посла и осудил действия Путина и псевдо-референдумы, состоявшиеся на временно захваченных территориях Украины.

"МИД Финляндии вызвало посла россии, чтобы выразить решительное осуждение фиктивных референдумов и объявление незаконной аннексии оккупированных украинских регионов россией", — заявили в финском МИД.

Напомним, что Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге из-за попыток РФ аннексировать часть украинских территорий.

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