Страны ЕС подвергаются влиянию нарративов России и выводят людей с протестами против помощи Украине

На информационной войне Кремль использует все средства – от хакерских атак до купленных политиков. Все, чтобы рассорить союзников Украины и уменьшить поддержку нашего государства, говорится в ТСН.

Вложенные в уста европейцев тезисы российской пропаганды раздаются на западных улицах. Ко всем этим акциям так или иначе причастны поклонники "русковая мера". Тезисы о "братских народах", "традиционных ценностях" и "недействующих санкциях" — хорошо известные нарративы страны-агрессорки. Так же, как и извращение самого понятия "мир" — надписи, которой пророссийские силы в Европе щедро украшают свои плакаты, где в уши европейцев вливается ныне главный тезис россиян — "прекратите вооружать Украину, и тогда наступит мир".

Решительный ответ таким протестующим дала немецкая министерша иностранных дел: она сказала, что не перестанет поддерживать Украину, сколько немцев выйдет на улицы с протестами. Реакция на пророссийский митинг была мгновенной.

«Я хочу, чтобы эта проклятая миссис Бербок ушла в отставку! Она может забираться в Украину и служить украинскому народу», — заявляет один из протестующих.

Возмущение граждан страны действиями своего политика было бы вполне понятно, если бы не продолжение. "Нам нужны политики, которые вступаются за наших граждан здесь, в Германии", — добавляет он.

Такая же фраза, только с местным колоритом, раздается уже в Праге, где вышли на улицы 70 тысяч недовольных ростом цен на коммунальные услуги протестующих.

«Если бы это было чешское правительство, оно защищало бы интересы чехов. Чтобы достичь мира, единственная вещь, которую мы можем сделать – это перестать посылать оружие, таким образом продолжая конфликт, который нас не касается» – таково завершение речи на митинге, словно взятое из российской методички.

Разговоры о "мирных переговорах" приобретают популярность и в европейских онлайн-СМИ. Дискуссии о диалоге и дипломатии как единственных инструментах решения войны присутствуют почти в каждой стране, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. «Например, в Венгрии, Германии и Австрии этот дискурс является доминирующим. Также распространен нарратив о негативных последствиях санкций для стран Европы и США», — отмечают там.

Также читайте Из-за очевидных проигрышей РФ на фронте в мире обсуждается возможность применения Путиным химического оружия

Россияне продвигают целый массив тезисов, чтобы найти как можно шире круг поклонников. Винят в развязывании войны Запад, якобы, его провокации не оставили Путину выбора. Более того, для сторонников конспирологии – продвигают теорию заговора, по которому войну поддерживает ряд фармацевтических компаний – разрабатывавших вакцины от «коведа». Отрицают субъектность Украины как государства: утверждают, что воюют и руководят украинцами иностранные инструкторы, а нашу страну Запад якобы использует как поле боя. Но пытаются запугать европейцев — будто Украина проигрывает войну, санкции Россию не впечатляют, а страны, которые помогали оружием — сами остались беззащитными и к тому же беспричинно раздражают Россию.

Еще один из самых любимых тезисов российской пропаганды, которая распространяется по странам, приютившим больше всего беженцев — о подрыве украинскими переселенцами стабильности государства. Это также один из инструментов того, как рассорить Украину со своими партнерами. Особенно интенсивной дезинформацией работает с польской тематикой, мы очень много видим сообщений, дискредитирующих беженцев. Используют все ресурсы для манипуляции, которые у них есть, для того чтобы возбудить такие антиукраинские настроения», — говорит главный редактор Stopfake Евгений Федченко.

Еще одна тема, которую Россия точно будет использовать этой зимой – это спровоцированный Кремлем энергетический кризис. Повышение цен на топливо, электричество, а заодно на товары и услуги – российские пропагандисты уже используются в своих материалах. «Они очень активно продвигают тему будущего экономического коллапса Европы, замерзания, нехватки средств населения. Находят какие-нибудь смехотворные примеры, чтобы привязать это к Украине и подтолкнуть аудиторию меньше поддерживать Украину. Они хотят накручивать людей, чтобы они выходили на улицы. Это основной бизнес России – создавать кризисы и затем продавать деэскалацию в этих кризисах. Мы видели это было так с продовольственным кризисом, тоже происходит и в энергетическом секторе», – добавляет Федченко.

Несмотря на попытки Запада официально заблокировать российскую пропаганду, прокремлевские медиа до сих пор цитируются европейскими СМИ. Так, по данным Центра стратегических коммуникаций, больше всего таких цитат в Латвии, Литве, Австрии, Германии и Канаде. И речь идет только об онлайн-медиа, сколько же пропаганды умело распространяется по Интернету, нельзя и подсчитывать. И это значит, что на информационном фронте против Москвы нас ждут еще длительные бои.

Читайте также:

Гопак с украинцами и осуждение России из-за войны: чем интересен новый король Чарльз ІІІ

8-летний львовянин своим пением собрал полмиллиона гривен для ВСУ всего за несколько недель

Эксперты рассказывают, чем может обернуться для Украины инициатива по снижению налога вдвое