Страны Европы не готовы резко отказаться от российского газа: кто больше всего спонсирует страну-агрессорку

Страны Европы не готовы резко отказаться от российского газа: кто больше всего спонсирует страну-агрессорку

Сто процентов от российского импорта зависят Молдова, Босния Герцоговина и Северная Македония.

У рубля не получилось – большинство из европейских стран не приняло требованиею Путина расплачиваться за горючее российскими деньгами. Объявленный им переход на рублевые расчеты – западные страны проигнорировали. На днях президент Зеленский обратился в парламент Нидерландов – вторую по объемам закупок российского газа европейской страны.

Возможно ли эмбарго на поставку горючего в сюжете ТСН.

Балконы и стеклянная проходная – снаружи парламент Нидерландов в Гааге тяжело отличить от обычной многоэтажки. В повестке дня только одно выступление — украинского президента. «Я имею высокую честь быть первым представителем иностранного государства, который обращается к вам и вашему народу», — говорит президент Украины.

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Зеленский говорит о продовольственном кризисе в Европе и оружии для сопротивления России. Его провожают аплодисментами и убеждают – Украину услышали.

«Все европейские страны и Соединенные штаты тесно сотрудничают, какое оружие нужно Украине, кто его может предоставить сейчас. Понятно, что мы не говорим об этом открыто, чтобы у этой информации не было России», — говорит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Риторика нидерландского премьера за последний месяц меняется почти еженедельно. В начале марта Рютте заявил, что об отказе от российского газа речь не идет. Потом – что отказываться надо, но нужно время. Сегодня вместо торговли с Россией говорят об оружии для Украины. То ли телефонные разговоры с Зеленским сработали, то ли настроения внутри самого парламента.

«Мы понимаем, если Нидерланды продолжают покупать газ у России, это дает им деньги. Мы обсуждаем, как остановить поставки, чтобы они остались без финансирования. Нет денег – нет оружия. Это нужно остановить», — добавляет депутат палаты представителей Атже Кюкен.

Обращение кончилось, но дебаты только начинаются. О необходимости отказа от российского газа в Нидерландах говорят с 2015 года, но ситуация остается неизменной.

Европа потребляет около четырехсот миллиардов кубометров газа в год. Из них не более трети покупает у России — 150 млрд. На сто процентов от российского импорта зависят Молдова, Босния Герцоговина и Северная Македония. К этому показателю приближаются Финляндия (94%), Латвия (93%) и Сербия (89%). Несколько менее зависимы Эстония ((79%)), Болгария ((77%)), Чехия ((67%)) и Хорватия ((67%)). Германия ((45%)) с долей российского импорта в сорок пять процентов остается крупнейшим по объемам закупок клиентом Газпрома в Европе ((56 млрд кубометров)).

Только за прошлый год немцы перечислили в бюджет, который пошел на бомбы для украинских городов – сорок миллиардов евро. К этому уровню зависимости страна шла двадцать лет. На отопление российским газом более половины зданий Германии перевели под лозунгами зеленой энергетики. Причем отказались немцы не только от собственного угля, но и от ядерной энергетики, которая вредных выбросов не производит.

«Это была продуманная стратегия, безусловно, России, как подсадить на наркотическую иглу энергоносителей Германию как ведущего игрока для того, чтобы влиять на европейскую политику. И мы знаем, что эта стратегия она добилась успеха», — отмечает директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

На этот раз Берлин вместе с Парижем, Лондоном и Вашингтоном шантажу Путина не поддался. Лидеры большинства стран в один голос с Еврокомиссией заявили – в рублях за газ не будут платить. Даже в том случае, если Россия перекроет вентиль.

Несмотря на снег за окном, в отеле Нидерландов батареи остаются холодными. С такими ценами на носителе, учить экономить газ в Европе никого не нужно.

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