Страны G7 готовят мощные санкции против российской бриллиантовой отрасли — Economic Times

Под санкции могут попасть типы бриллиантов, на которые приходится около трети всего мирового рынка необработанных алмазов.
Страны G7 планируют ввести новые санкции против бриллиантов весом в один и более карат, которые производит российская алмазодобывающая компания "Алроса".
Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники среди местных руководителей отрасли.
Индия является мировым центром огранки алмазов и поставщиком на западные рынки.
Глава Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах заявил, что "мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с больших бриллиантов".
При этом он отметил, что компании пока не знают, в какой форме будут введены новые ограничения. "Это повлияет на занятость работников алмазной отрасли в Сурате (там работают 3 млн человек), а также в Саураштре, Амреле и Бхавнагаре", — добавил он.
Индии позволяют экспортировать российские алмазы в США и другие страны G7 при условии, что они будут существенно трансформированы.
Собеседники сообщили, что новые санкции будут согласованы на встрече 19-21 мая в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в первую неделю июня.
Как только санкции начнут действовать, сразу станет ясна ситуация с алмазообрабатывающей отраслью Индии.
"Количество лиц, занятых в огранке и полировке алмазов, намного выше по сравнению с нефтяной промышленностью. Страны G7 должны пересмотреть этот вопрос", — сказал один из собеседников.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии собираются подать совместное предложение в отношении одиннадцатого пакета санкций против России.
Кроме того, мы ранее информировали, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения олигарха Алишера Усманова.
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