Страны G7 готовят мощные санкции против российской бриллиантовой отрасли — Economic Times

Под санкции могут попасть типы бриллиантов, на которые приходится около трети всего мирового рынка необработанных алмазов.

Страны G7 планируют ввести новые санкции против бриллиантов весом в один и более карат, которые производит российская алмазодобывающая компания "Алроса".

Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники среди местных руководителей отрасли.

Индия является мировым центром огранки алмазов и поставщиком на западные рынки.

Глава Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах заявил, что "мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с больших бриллиантов".

При этом он отметил, что компании пока не знают, в какой форме будут введены новые ограничения. "Это повлияет на занятость работников алмазной отрасли в Сурате (там работают 3 млн человек), а также в Саураштре, Амреле и Бхавнагаре", — добавил он.

Индии позволяют экспортировать российские алмазы в США и другие страны G7 при условии, что они будут существенно трансформированы.

Собеседники сообщили, что новые санкции будут согласованы на встрече 19-21 мая в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в первую неделю июня.

Как только санкции начнут действовать, сразу станет ясна ситуация с алмазообрабатывающей отраслью Индии.

"Количество лиц, занятых в огранке и полировке алмазов, намного выше по сравнению с нефтяной промышленностью. Страны G7 должны пересмотреть этот вопрос", — сказал один из собеседников.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии собираются подать совместное предложение в отношении одиннадцатого пакета санкций против России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения олигарха Алишера Усманова.

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