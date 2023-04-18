Страны G7 ответили на угрозы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Мировые лидеры будут блокировать российские активы, пока не завершится война в Украине.

Страны G7 сделали заявление о войне в Украине. В частности, они осудили угрозы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел стран G7.

Ведущие страны пообещали поддерживать Украину, а также предупредили о "высокой цене" тех, кто решится помогать РФ в войне.

"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает РФ", — говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел стран G7 после встречи в японском городке Каруидзава.

Страны G7 будут блокировать российские активы, пока не завершится война в Украине, отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Блокировка и передача российских активов на восстановление Украины. Вот это рецепт борьбы с российским террором. Каждый в этой стране должен почувствовать цену преступлений. И это только один из примеров", — подчеркнул он.

Напомним , Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, который будет направлен на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.