Страны-гаранты будут обязаны содействовать вступлению Украины в ЕС — Арахамия

Страны-гаранты будут обязаны содействовать вступлению Украины в ЕС — Арахамия

Соответствующие положения будут зафиксированы в совместном соглашении Украины и России.

Страны-гаранты безопасности Украины должны будут не только не отрицать вступление Украины в ЕС, но и всячески этому способствовать.

Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия на брифинге по итогам украино-российских переговоров в Турции.

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"Ничто в будущем дороге не будет отрицать право Украины на вступление в Европейский союз. Страны-гаранты берут на себя обязательство содействовать этим процессам", — объяснил Александр Чалый, член делегации, возглавляющий юридическую группу.

Ранее член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сообщал, что очередной раунд переговоров Украины и России проведут в Турции 28-30 марта. Однако впоследствии объяснил, что из-за логистических трудностей переговоры перенесутся на утро 29 марта.

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