Страны-гаранты будут способствовать вступлению Украины в ЕС, Россия согласилась — Арестович о новом договоре безопасности

Также он объяснил, почему вступление Украины в ЕС лучше, чем в НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского – Алексей Арестович – подчеркнул, что страны-гаранты будут способствовать вступлению Украины в ЕС.

Об этом он сообщил в видеообращении по поводу результатов переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube-канале 30 марта.

"Какие были у нас надежды до этой войны вступить в ЕС? Очень призрачные. А сейчас процедура запущена и не просто запущена, а все страны-гаранты обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС. Россия в том числе, она с этим согласилась. Кроме того, давайте представим себе нападение Российской Федерации, для любого другого государства, на страну ЕС в будущем. Вы всерьез себе это представляете? А я вот слабо себе представляю нападение на страну ЕС, учитывая, что ЕС крупнейший торговый партнер РФ. Это не будапештский меморандум, это не зрада, мы туда вписали конкретные механизмы, с которыми уже согласилась Российская Фередация в лице ее делегации. Конкретные механизмы и гарантии, которые лучше, чем 5 статья НАТО. Там есть движение в ЕС.

А давайте посмотрим, что заплатила Россия за это:

20 тысяч убитых

4 наземных армий из 10 существующих уничтожено

В результате:

Украина попадает в ЕС

в Украине не будет наступательного оружия НАТО, которого и так здесь не было

Украина получает гарантии лучше, чем 5 статьи НАТО и не будет за них платить, потому что все государства, вступающие в НАТО, платят на 5 статью, а мы получаем гарантии лучше и бесплатно", — рассказал советник Офиса президента.

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