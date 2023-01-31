Страны Латинской Америки отказываются военно поддерживать Украину: что известно

Несколько латиноамериканских стран отказались передавать оружие Украине. Их власти отвергли предложения США и призывы канцлера Германии Олафа Шольца, находящегося с визитами в Аргентине, Чили и Бразилии.

Об этом сообщили агентства Reuters иInfodefensa.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил предложение США передать вооружение российского происхождения Украине в обмен на современные аналоги американского производства. Аналогично поступили лидеры Колумбии и Бразилии.

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К примеру, президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Буэнос-Айресе категорически отказался от инициативы отправить военную технику в Украину. По словам Фернандеса, Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие в Украину или какую-либо другую "зону конфликта".

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Чили президент Габриэль Борич вообще не упомянул о войне в Украине.

А на пресс-конференции в Бразилии Шольц сказал, что рад возвращению Бразилии на мировую арену. Но он был очень удивлен, когда его коллега-лидер Бразилии высказал свои взгляды на войну в Украине.

"Я думаю, что Россия совершила классическую ошибку, вторгнувшись на территорию другой страны, поэтому Россия не права. Но я все еще считаю, что если один не хочет, двое не будут воевать. Вы должны хотеть мира", — сказал он, добавив, что очень мало слышал с обеих сторон о том, чтобы обрести мирное завершение войны.

Глава Южного командования США генерал Лора Ричардсон сообщила на прошлой неделе, что Вашингтон ведет переговоры с шестью латиноамериканскими странами в вопросе передачи Украине советского и российского оружия, находящегося у них на вооружении.

"Я сказал, что даже если бы это был металлолом, мы не дадим российское оружие, чтобы оно продолжало войну в Украине", – сказал президент Колумбии в ответ Южному командованию США.

Сейчас военная техника российского или советского происхождения, кроме Колумбии, есть в армий Перу, Эквадора, Уругвая, Бразилии, Мексики и Аргентины.

Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не согласна с вторжением России в Украину. Он выступил в поддержку украинцев, пострадавших во время боевых действий.

К тому же Лопес Обрадор пытался сохранять нейтралитет в войне и отказался вводить санкции против России.

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