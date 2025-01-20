"Страны неохотно "отрывают" от себя Patriot": эксперт объяснил, почему Украине не дают больше ПВО

По словам эксперта, нашему государству, к сожалению, не будет хватать ПВО в течение этой войны.

Украине требуется не менее 10 установок Patriot. Но партнеры нам не обещали, что предоставят их.

Об этом в эфире "Утро.LIVE" сказал военный аналитик Евгений Дикий.

"Нам как 5 обещали, так 5 и дали. А больше нам пока никто даже не обещал. Они (европейцы — ред.) очень неохотно отрывают Patriot от себя. Можно даже понять почему, хотя нам от этого не легче. Они всерьез рассматривают сценарий, что российские ракеты полетят и на них", — объяснил он.

Кроме Patriot, добавляет он, перехватывать нечем. Вся безопасность Европы обеспечивается именно американскими Patriot

Например, в конце прошлого года Румыния отдала нам установку, хотя находится в зоне досягаемости российских ракет. Изготовить для страны новую должны до конца 2026 года. Таким темпом они производятся.

"Это так реальность, в которой мы живем. Поэтому я думаю, что достаточно ПВО в пределах этой войны у нас так и не будет. Да, у нас когда-то будет "железное небо", но это уже задача на "после войны". Эту войну нам нужно пережить с нехваткой", — уверяет Дикий.

Напомним, в Украине ведутся активные работы по созданию собственной противоракетной системы, которая могла бы перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник". Кроме того, продолжаются переговоры с союзниками, уже имеющими такие системы ПВО.

Читайте также: