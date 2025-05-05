Страны Запада готовятся усилить воздушную оборону Украины: стали известны подробности

Системы Patriot / © portal.lviv.ua

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Западные союзники Украины ведут переговоры о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и стремятся достичь соответствующего соглашения до саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, на условиях анонимности.

Среди потенциальных поставщиков называют США и Грецию. Кроме того, ранее The New York Times сообщила о намерении Вашингтона передать базировавшуюся в Израиле Киеву батарею Patriot. После ремонта она может быть развернута в Украине.

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Также обсуждается передислокация систем из Германии или Греции, хотя окончательное решение еще не принято.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова закупить минимум 10 систем Patriot. Эти комплексы являются ключевыми для перехвата российских баллистических ракет, которых в последнее время стало больше.

По данным Ukrainian Defence Express, на апрель в Украине было семь полностью боеспособных батарей Patriot.

По словам Зеленского, тема Patriot обсуждалась в ходе его неформального разговора с президентом США Дональдом Трампом на полях похорон Папы Франциска в Ватикане. Он назвал эту встречу "лучшей в их жизни".

Ранее сообщалось, что к лету 2025 года Украина получит одну систему противовоздушной обороны Patriot, ранее развернутую в Израиле.