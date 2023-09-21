"Страшная реальность": для победы нужно мобилизовать еще полмиллиона человек – экс-командир "Айдара"

Дикий считает, что если бы Украина мобилизовала сейчас миллион людей, войну можно было бы завершить уже в следующем году.

Для успешного завершения войны Украине необходимо мобилизовать в армию еще 500 тысяч украинцев.

Такое мнение высказал командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014-2015 годов, военный аналитик Евгений Дикий в интервью изданию "Новинарня".

Недобор в ВСУ

Дикий уверен, что Кремль может ближайшего мобилизовать не менее 200 тысяч человек. При этом российская армия и так имеет численное преимущество перед ВСУ. В свою очередь в некоторых украинских бригадах из-за недобора не хватает трети от личного состава.

Сколько нужно мобилизовать украинцев

Аналитик напомнил тезис, что главное преимущество россиян перед Украиной – численное, ведь количество "пушечного мяса" в РФ огромное. Ее ВСУ могли бы компенсировать лучшим материально-техническим обеспечением. Но это уже зависит от наших союзников.

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"С учетом материально-технического обеспечения, и это уже камень в огород союзникам, это дополнительно означает, что, к сожалению, нам нехватку техники, авиации и т.п. приходится компенсировать именно единственным нашим преимуществом – живой силой. Это страшная реальность. Мы могли бы воевать меньшим количеством людей, если бы у нас было другое техническое обеспечение. Но союзники дают, что дают, а мы 8 лет палец о палец не ударили, чтобы что-то сделать самим", – считает Дикий.

По его мнению, Украине нужно успешно провести еще не одну волну мобилизации и поставить в строй минимум полмиллиона человек.

"По количеству личного состава на фронте у нас нет даже паритета. А есть вещи, которые решаются исключительно с помощью личного состава", – пояснил эксперт.

При этом Дикий считает, что если бы Украина мобилизовала сейчас миллион людей, то войну можно было бы завершить уже в следующем году.

Высокая цена победы

"Если не удастся (противоставить что-либо мобилизации в РФ), мы проиграем войну. В таком случае, это, возможно, поражение будет даже заслуженным в какой-то степени. Мы живем в строгой реальности. Ни одна страна не вступит в войну на нашей стороне. И хорошо, что нам дают хотя бы материально-техническое обеспечение, никто в мире нам не мешал все 8 лет готовиться к Великой войне.

Если мы не готовы заплатить ту цену, которая нужна для победы, значит, у нас не будет победы. И вопрос – доплатим ли мы всю цену, чтобы все-таки победить, окажется ли, что мы не готовы эту цену доплатить, и окажется, что нас просто арифметически в какой-то момент не хватило украинцев, готовых повоевать", – отметил Дикий.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Петр Черник объяснил, может ли возникнуть такая ситуация, когда в армию заберут всех мужчин.

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