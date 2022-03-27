Страшная статистика: российские солдаты убили почти 140 детей украинских, еще более 200 ранили

Страшная статистика: российские солдаты убили почти 140 детей украинских, еще более 200 ранили

Российские оккупанты убивают детей и разрушают учебные заведения в Украине.

В Украине в результате вооруженной агрессии РФ, которая цинично напала на наше государство в ночь на 24 февраля и продолжает терроризировать мирных людей, погибли по меньшей мере 139 детей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По состоянию на утро 27 марта 2022 года 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

Кроме того, 25 марта военнослужащие РФ были обстреляли из тяжелой артиллерии с. Большая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

Еще двое детей получили ранения 26 марта из-за обстрела оккупантами Мелитополя Запорожской области.

В тот же день путинские армейцы открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Отмечается, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов уже повреждено 733 учебных заведения, 74 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, в Мариуполе российский армиец выстрелил в лицо 11-летней девочке. Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице, она едва может ходить, но к счастью, ее состояние улучшается.

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