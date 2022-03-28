Страшная статистика: в Мариуполе за 27 дней осады погибли почти пять тысяч человек, повреждено 90% жилого фонда

Страшная статистика: в Мариуполе за 27 дней осады погибли почти пять тысяч человек, повреждено 90% жилого фонда

Не останавливался враг даже перед роддомами.

В Мариуполе за 27 дней осады погибли почти пять тысяч человек, в том числе около 210 детей.

Об этом ТСН.ua рассказали в Офисе президента.

Как известно, за 27 дней оккупации, российские военные преступники повредили 90% жилых домов (2340), 40% — полностью разрушены (1040). В частном секторе оккупанты повредили более 61 тысячи домов, более 27 тысяч — полностью уничтожили.

Военные преступники повредили семь и полностью разрушили три больницы. Повредили четыре и взорвали одну поликлинику. Не останавливался враг и перед родительскими домами: за время оккупации они повредили три и полностью разрушили один роддом.

Кроме того, пострадали и учебные заведения:

ВУЗы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).

Школы: повреждены – 57 (90%), из них разрушены – 23 (40%).

Сади: повреждено – 70 (90%), из них разрушено – 28 (40%).

Оккупанты также ударили по двум заводам, пору и более трех тысяч воинских частей. Всем объектам инфраструктуры они нанесли повреждения.

До того, как в город вошли российские оккупанты, из Мариуполя выехали до 140 тысяч местных жителей. После блокады - 150 тысяч эвакуировали. Принудительно депортировали - 30 тысяч. В осаде остаются 170 тысяч местных.

Напомним, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что российская армия пришла не "освобождать" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями.

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