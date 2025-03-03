Страшная трагедия: Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ — жуткие подробности

Российские военные нанесли удар по полигону, где находились украинские военные. Это официально подтвердил командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Все что известно об этой трагедии – в эксклюзиве TSN.ua рассказала Алина Туришин.

Удар по полигону вблизи Днепра

Днем 2 марта ряд телеграм-каналов сообщил, что накануне россияне нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по полигону в селе Черкасское близ Днепра на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Генерал официально подтвердил эту информацию. К слову, это не первая подобная трагедия за время войны. Обозреватели и военные не раз указывали на опасность от советской практики построений у фронта. Между тем "минубивств РФ" также обнародовало видео, на котором зафиксирован прилет кассетной боеголовки по скоплению личного состава.

В своем телеграм-канале он написал, что эта трагедия – это ужасное последствие вражеского удара. И война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности. Он также отметил, что мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. И призвал всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия.

В настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии. Командующий Сухопутными войсками лично будет следить за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Он подчеркнул, что "каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, понесут ответственность". И он потребует строжайшего наказания. Назначена независимая проверка с участием военной контрразведки. При этом Сухопутные войска назвали количество погибших и раненых военных. Издание УП со ссылкой на предварительные данные двух источников указывает, что речь цитирую: "о нескольких десятках погибших и до сотни раненых". Журналист Юрий Бутусов заявил, что погибли более 30 военных, также десятки получили ранения. А Общественное со ссылкой на источники сообщает, что в одной из больниц Днепропетровщины большое количество раненых в результате удара по полигону в области, где находились военные. ДБР открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате ракетного удара РФ по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Реакция военных обозревателей

Текст: Украинский военный связист и специалист по радиоэлектронной разведке (РЭР) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Флеш, один из первых написавших о трагедии, предположил, что "российский "Орлан" над "полигоном" не вызвал у ответственных лиц нужные меры безопасности".

Александр Карпюк, украинский бизнесмен, волонтер и военнослужащий, известный под псевдонимом Serg Marco, написал, что новые бригады в большинстве своем не имеют эффективных координационных штабов контроля и противодействия, поэтому контроль враждебных беспилотников и противодействие этому тоже требует улучшения.

На трагедию отредактировал и волонтер Сергей Стерненко. В своем телеграмм-канале он написал, что корректировка происходила под российское развед БПЛА. По его данным, его не сбили, потому что до сих пор не действует полноценная система. НПК Восток, добавляет он, сейчас имеет самые плохие показатели по внедрению дроновой ПВО. Ранее командующий этим ПИК запрещал даже тренировочные полеты из FPV. Также он напомнил, что последствия уже были – это удар по Patriot. Тогда ответственности за это не было. "Изменимся или погибнем" – это не просто лозунг. Это реальность", – написал он.

Военный блоггер Паоло Люмьере, публикующий свои мысли инкогнито, отмечает, что был на полигоне в Черкасском две недели назад. Ожидая перевода, он обратил внимание, что "укрытий особо там нет, палатки не зарыты". И добавил, что во всем вина – лень и халатность командиров. Также он добавил, что надеется, что этот эпизод станет уроком для всех.

Забавно было бы, приехал в "глубокий тыл" на перевод в другую часть, а вернулся домой 200. Пройдя ад на земле, погиб от кассеты. Я обращаюсь ко всем командированиям и ТИО, которые любят говорить "зачем что-то делать, если здесь глубокий тыл", из-за вас погибают люди, поймите раз и навсегда, что в этой войне не существует глубокого тыла, в этой войне вообще нет тыла.

Обозреватели говорят, что это уже была вторая такая трагедия через несколько дней, а другая якобы произошла возле Запорожья. Напомним, что это уже не первый случай во время полномасштабной войны в Украине. За последние годы Россия атаковала учебный центр на Черниговщине, Яворивский полигон на Львовщине, казармы воинской части в Ахтырке Сумской области, полигон Нацгвардии в Днепропетровской области, казармы морпехов в Николаеве. А 3 ноября 2023 года Россия нанесла ракетный удар по расположению бойцов 128-й бригады в одном из прифронтовых сел Запорожской области. В этот момент там происходило построение для награждения военных ко Дню артиллерии.

Тогда в бригаде подтвердили гибель 19 человек. Командир бригады Дмитрий Лысюк впоследствии был отстранен. Результаты расследования, проведенного в Минобороны, показали, что бойцов действительно собрали во дворе дома, чтобы наградить. Но, как отметило Минобороны, проигнорировали все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе зафиксировали российский беспилотник-разведчик и по всей области объявили воздушную тревогу. Военных предупредили о месте, где работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". Впрочем, как утверждают в ведомстве, на месте награждения никаких централизованных мер безопасности не приняли. Кроме военнослужащих, погибли и местные жители. 3 сентября 2024 года произошла еще одна трагедия — удар по Институту связи в Полтаве, в результате чего погибли более 50 человек, еще более 200 получили ранения. Тогда в Министерстве обороны сообщили, что промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Команда TSN.ua выражает искренние соболезнования семьям всех погибших во время этой ужасной трагедии. Мы также ждем тщательного и справедливого расследования. А что вы думаете об этой истории – напишите нам в комментариях. А у меня все и я вам говорю до встречи.

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Напомним, в начале сентября 2024 года россияне нанесли удар "Искандерами" по месту построения украинских военных на открытой местности возле Бездрика Сумской области.