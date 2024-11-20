Страшная трагедия в Глухове: российский дрон догнал всю семью, выжил только отец

Семья переехала в Глухов с "нуля", чтобы спастись, но русские дроны догнали женщину и ее двоих детей.

Выжил только отец! Во время обстрела Глухова на Сумщине погибла мама и двое сыновей, их фото показали в Сети. Семья переехала в Глухов с "нуля", чтобы спастись, но русские дроны догнали женщину и ее двоих детей. Все детали кровавого российского обстрела – в эксклюзиве TSN.UA.

Выжил только отец

В Сети показали фото мамы и ее детей, погибших в результате обстрела Глухова в Сумской области. Татьяну, Никиту и Василия убила враждебная русская дрон. Из всей семьи выжил только отец. Семья переехала из Эсманской общины, чтобы в Глухове найти более безопасное место. Но у судьбы, к сожалению, был другой план. 18 ноября их жизнь отобрала русский обстрел. Старшему сыну был 21 год, а младшему за несколько дней должно было исполниться 8 лет. Татьяне был 41 год. Цинизм и кровожадность – именно то, что заложено в генетическом коде россиян.

Удар по Глухову

Российские войска продолжают террор украинских регионов и их население. Напомню, что около 9 часов вечера 18 ноября в Сумской области объявили воздушную тревогу. Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА. А уже через два часа в Глухове прогремел взрыв. Соответствующее видео распространили местные телеграммы.

В полчаса ночи телеграмм-канал "Глухов Инфо" написал о первых жертвах. Речь шла об одном погибшем в результате попадания в многоэтажку. А уже через час появилось сообщение о том, что из-под завалов извлекли тела матери и ребенка. Первые мгновения после удара российским "шахедом" по многоэтажке обнародовал местный паблик "Глухов.City".

Впоследствии, последствия вражеского удара обнародовали и спасатели. Они пытались вытащить людей, оказавшихся под завалами целого подъезда.

Прилет по общежитию

Утром 19 ноября в Сумской областной военной администрации уточнили, что российские военные атаковали двумя беспилотниками одно из общежитий в Глухове.

Реакция президента

На циничный удар по общежитию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это очередной террор.

Президент добавил, что каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. А разговоры о мире ему не интересны. Владимир Зеленский отметил, что Украина должна принудить Россию к справедливому миру силой. Через час после сообщения президента, в Офисе генерального прокурора уточнили, что число погибших увеличилось до 8 человек. Из-под завалов извлекли тела еще двух человек.

Однако позже в МВД Украины сообщили, что количество жертв возросло до 12 человек. Ранены 11 человек, из них дети в возрасте 13 и 14 лет.

Российская ракета убила семью

Напомним, недавно в Кривом Роге российская ракета также убила целую семью. Кадры попрощания с Еленой Кулик и тремя ее детьми невозможно смотреть без слез. Ей было 32, старшему сыну – 10, Демиду – два, а дочери Ульяне – всего два месяца. В живых из семьи остался только отец Максим.

На это способны только россияне. Утром 11 ноября они прицельно уложили баллистику по жилой пятиэтажке.

Баллистической ракетой по Кривому Рогу из оккупированного Крыма — россияне ударили по городу после десяти утра. Многие жители как раз были дома. Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Путинская армия попала ракетой в многоквартирный дом, в результате чего 33-летний местный житель Максим Кулик за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детишек. Самой маленькой девочке было два месяца, в момент попадания мать кормила младенца. Отец детей выжил благодаря отвлечению, выйдя на кухню что-то принести и из-за разрушения перекрытия провалился к соседям, которые жили на низшем этаже. ТСН.ua разыскал друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяра. Едва сдерживая слезы, Александр рассказал, что с Максимом не смог пообщаться, он просто не может разговаривать. Как говорят в народе, у него штора на глазах.

О семье Куликов Александр говорит, что это была позитивная и жизнерадостная семья.

Александр добавил, что о попадании ракеты в дом узнал из соцсетей. Брат Максима сказал, что новости плохи. Александр приехал на место и увидел все это. Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвёртый ребенок. Сейчас он лишился всего.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЙСКИЙ ДРОН ДОГНАЛ ВСЮ СЕМЬЮ: выжил только отец! Страшная трагедия в Глухове!

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