"Страшно, но не для наших спасателей": в ГСЧС показали, как разбирают разрушенные оккупантами в Харькове многоэтажки

В Харькове спасатели-верхолазы проводят работы на разрушенных российскими оккупантами многоэтажках. Сейчас специалисты расчищают дома в Индустриальном районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, чрезвычайники работают на высоте 40 метров, стоя на нестабильных, полуразрушенных плитах крыши многоэтажки.
"Высота около 40 метров и нестабильные плиты. Страшно? Конечно, но не для наших спасателей. Задача – разрезать опасные остатки бетонных конструкций, ликвидировав угрозу обрушения на людей. Справились", — отметили в ГСЧС Украины.
Напомним, что в Минобороны рассказали, имеет ли РФ преимущество в небе.
Читайте также:
- Столичные спасатели получили 12 спецавтомобилей
- "Это был единственный выход": в Минобороны прокомментировали эвакуацию украинских защитников из Мариуполя
- Пятая атака на объект: оккупанты выпустили две ракеты по мосту через Днестровский лиман в Одесской области