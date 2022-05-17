"Страшно, но не для наших спасателей": в ГСЧС показали, как разбирают разрушенные оккупантами в Харькове многоэтажки

"Страшно, но не для наших спасателей": в ГСЧС показали, как разбирают разрушенные оккупантами в Харькове многоэтажки

В Харькове спасатели-верхолазы проводят работы на разрушенных российскими оккупантами многоэтажках. Сейчас специалисты расчищают дома в Индустриальном районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, чрезвычайники работают на высоте 40 метров, стоя на нестабильных, полуразрушенных плитах крыши многоэтажки.

Фото: ГСЧС Украины

"Высота около 40 метров и нестабильные плиты. Страшно? Конечно, но не для наших спасателей. Задача – разрезать опасные остатки бетонных конструкций, ликвидировав угрозу обрушения на людей. Справились", — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Минобороны рассказали, имеет ли РФ преимущество в небе.

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