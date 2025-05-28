"Страшное" новое оружие, которое изменит войну: в ВВС указали, что Украина отстает от РФ в ее использовании

Россия имеет преимущество в развертывании дронов на оптоволокне / © Associated Press

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За последние две недели, поскольку раунды напряженных дипломатических переговоров по прекращению огня в Украине терпят неудачи, Россия активизировала свое наступление, достигнув наибольшего прогресса с января 2025 года. РФ также активно использует дроны на оптоволокне. Украина отстает от россиян в использовании такого оружия.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты называют такое оружие «страшной» угрозой.

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«Видео и сигнал управления передаются на дрон и через него через кабель, а не через радиочастоты. Это значит, что он не может быть заглушен электронными перехватчиками», — рассказал боец ВСУ, инженер беспилотника 68-й егерской бригады позывному «Модератору».

Когда дроны стали масштабно использоваться в российско-украинской войне, обе армии оснастили свои машины системами радиоэлектронной борьбы, которые могли обезвредить БПЛА. Однако с появлением дронов на оптоволокне, эта защита стала бесполезной.

Россия начала использовать оптоволоконные дроны задолго до Украины, когда ВСУ только их тестировали.

Эти беспилотники можно использовать в местах, где нам приходится спускаться ниже, чем обычным беспилотникам. Мы можем даже заходить в дома и искать цели внутри», — говорит пилот БПЛА 68-й егерской бригады «Веня».

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В то же время в BBC добавляют, что дроны на оптоволокне имеют недостатки, они медленнее, а кабель может запутаться в деревьях. Также их широкое использование Россией свидетельствует о том, что перевозка солдат на позиции и с них может быть более смертельной, чем само поле боя.

«Когда вы заходите на позицию, вы не знаете, заметили ли вас или нет. А если заметили, то, возможно, ты уже доживаешь последние часы своей жизни», — рассказал старший сержант разведывательного подразделения 5-го батальона морской пехоты Олесь.

Также Олесь рассказал, что российская пехота сменила свою тактику на фронте.

«Раньше они атаковали группами. Сейчас они посылают только одного-двух человек. Они используют мотоциклы, а в некоторых случаях и квадроциклы. Иногда они проскакивают», — заметил он.

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Все эти изменения затрудняют наблюдение за продвижением каждой из сторон.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в войне дронов. По его словам, ВСУ донимает применение россиянами беспилотников Mavic и дронов на оптоволокне, в то же время Украина является лучшей в применении дальнобойных средств.

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