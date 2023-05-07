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Стратегическая авиация и "Калибры" в море: украинцев предупредили о высокой угрозе ракетных ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Стратегическая авиация и "Калибры" в море: украинцев предупредили о высокой угрозе ракетных ударов

Украинцев предупредили о высоком риске ракетных ударов.

Украинцев призывают не пренебрегать воздушной тревогой и не снимать работу ПВО.

Угроза массированных ракетных ударов по Украине очень высока. Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители с общим залпом в 32 "Калибры". Также наблюдается активность вражеской стратегической авиации.

Об этом вечером, 7 мая, сообщили в ОК "Пивдень".

"В Черном море, во вражеской корабельной группировке из 17 единиц продолжают дежурство 4 надводных ракетоносителей. Готовность 32 "Калибров" к применению. На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара очень высока. Не пренебрегайте правилами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", — отметили в ОК "Пивдень".

Напомним, в Генштабе сообщали, что за сутки, 7 мая, россияне нанесли 8 ракетных ударов, в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее Харьковской области, в результате чего ранены 5 гражданских. Кроме того, пять российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 — по Херсонщине, без потерь.

Также обвиненный в государственной измене бывший народный депутат Олег Царев, пошедший на сотрудничество с государством-агрессором, цинично объяснил обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов. Он признал, что Россия намеренно убивает мирных украинцев, обстреливая жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
1103
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