“Стратегическая ошибка Байдена”: эксперт рассказал, почему Украине не удалось выбить россиян в Крым

Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что если бы в 2022 году США предоставили Украине достаточное количество ракет ATACMS, ход военных действий был бы совсем другим.

Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что если бы в 2022 году США предоставили Украине 800 ракет ATACMS, ВСУ смогли бы оттеснить россиян в аннексированный Крым и перекрыть им сухопутный коридор.

Об этом пишет издание Главред.

По мнению эксперта, у США есть возможность поставить Украине примерно 800 ракет ATACMS дальностью 300 км, так как они уже получают им замену – новейшие Precision Strike Missile, которые могут поражать цели в радиусе 500 километров.

Баллистические ракеты малой дальности ATACMS – это довольно старое оружие. По данным Валентина Бадрака, у США есть 1600 таких ракет, из которых примерно тысяча – в боевом состоянии.

“Сейчас на замену этим ракетам они получают новейшие Precision Strike Missile (PrSM) дальностью 500 км. И производителю Lockheed Martin уже поставлена задача сделать их еще более дальнобойными – до 650 км", – рассказал эксперт.

По его мнению, если бы у ВСУ в 2022 году было не пару десятков таких ракет, а возможные 800, россияне были бы давно отброшены в Крым, а их сухопутный коридор перерезан.

"Но без решения Конгресса мы не можем получить даже старые ракеты ATACMS. Это стратегическая ошибка Байдена, который не сделал этого в 2022 году”, – добавил Бадрак.

Эксперт считает, что из-за своих опасений Запад осуществлял слишком осторожное управление войной.

"И что мы имеем сейчас? Сейчас мы отброшены до уровня конца 2022 года. Но отличие в том, что тогда украинская армия была на подъеме, а сейчас мы истощены гораздо больше, чем та орда, которая лезет в Украину. Вот чего добился Байден своим не принятием решения", – заявил Валентин Бадрак.

Напомним, 17 октября 2023 года Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям в захваченных Бердянске и Луганске. Это стало первым случаем применения американского дальнобойного оружия в Украине.

Впоследствии в Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS. Однако те модели ракет, которые получила Украина, имеют дальность не 300, а 165 километров.

В Белом доме заявили, что вопрос дальнейших поставок ATACMS для Украины обсуждается. По словам двух американских чиновников, если удастся добиться одобрения в Конгрессе на увеличение финансирования для Украины, ракеты ATACMS большой дальности могут быть включены в один из первых пакетов военной помощи.

Читайте также ведущие новости дня:

Россия хочет захватить Киев и Одессу: стало известно о новом плане Путина (видео)

Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК в Тернопольской области: соседи рассказали об удивительных обстоятельствах

Восстановление полетов: как выглядит пустой аэропорт "Борисполь" и готов ли он к открытию (фото, видео)