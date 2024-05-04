"Стратегически необоснованный шаг": дипломат Брайза о критике Белого дома об ударах по НПЗ в РФ

Бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза выступил с критикой в адрес Белого дома из-за просьбы США воздержаться Украину от ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Об этом он рассказал в интервью "Эспрессо".

"Это достаточно эгоистичный, высокомерный и стратегически необоснованный шаг. Конечно, я понимаю, что президент Байден очень хочет победить на выборах осенью, и я думаю, что для всех нас, для всех друзей Украины будет лучше, если он победит. Впрочем, как на меня, важность подрыва российских поставок топлива намного превосходит любое потенциальное незначительное повышение цен на нефтепродукты, то есть бензин, в США перед выборами в ноябре", — прокомментировал он.

Мэтью Брайза также отметил, что существует много факторов, влияющих на цены на нефть и нефтепродукты, такие как бензин, и изъятие относительно небольших поставок российской переработанной нефти, бензина или дизельного топлива с мировых рынков вряд ли окажет значительное влияние на выборы в США.

По его мнению, заявление Белого дома могло быть поспешным и вызванным внутренними дебатами, связанными с возможными политическими последствиями для президента США Джо Байдена.

"Со стратегической точки зрения похоже, что политическая команда президента Байдена, возможно, действовала поспешно, поддавшись панике. Возможно, имели место внутренние дебаты, аргументы которых сводились к тому, что выступающих за то, чтобы позволить Украине поражать российские нефтеперерабатывающие заводы, предупредили о потенциальной потере рабочих мест и отсутствии второго срока для президента Байдена, что приведет к уменьшению поддержки Украины, если цены на нефть чрезмерно возрастут. Хотя в этих опасениях есть доля правды, любой значительный рост цен на нефть будет глобальным явлением, а не только следствием убытков российских нефтеперерабатывающих заводов", - подытожил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза.

Напомним, Брайза предположил, когда Украина может начать новое контрнаступление.

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