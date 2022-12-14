Стратегически важный город: New York Times назвала следующую цель для контрнаступления ВСУ

NYT отмечает, что Мелитополь является ключевым центром, и возобновление контроля над ним может помочь ВСУ освободить юг вплоть до Крыма.

Оккупированный Мелитополь может стать целью нового масштабного контранступа ВСУ на юге.

Об этом говорится в статье New York Times.

По информации издания, Украина накапливает силы в этом направлении.

"Украина наращивает усилия по ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него в преддверии того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины", – говорится в статье.

Отмечается, что украинские силы используют высокоточные ракетные удары большой дальности, диверсии для возобновления контроля над городом. Мелитополь – стратегически важный для РФ, ведь расположен на перекрестке двух автомагистралей и железной дороги, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

Журналисты не берутся утверждать, о чем свидетельствует последняя атака по мосту в Мелитополе:

"Непонятно, были ли эти удары прелюдией до наступления или отвлечением, если украинские силы готовятся атаковать россиян по другому направлению".

Но военные аналитики назвали эти удары значимыми и сказали, что они соответствуют схеме использования Украиной высокоточных ракет для ударов по материально-техническим целям РФ.

Мелитополь является ключевым центром, и восстановление контроля над ним может помочь ВСУ вернуть не только всю Запорожскую область, но и остальную соседнюю Херсонскую. Тогда это может дать возможность отбросить российские войска вплоть до Крыма.

Новое вероятное контрнаступление ВСУ: что известно

Американское издание Forbes также считает, что четвертое масштабное контрнаступление Украины может быть на Запорожском направлении. Министр обороны Украины Алексей Резников не сказал, где именно готовится контрнаступление, но сообщил, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более жесткой для более легкого прохода техники.

Военный эксперт Михаил Притула считает, что готовятся к отступлению из Левобережной Херсонщины.

В последние дни украинские силы активизировали удары на этом направлении. Так, позавчера, 12 декабря, стало известно о ликвидации более 150 российских солдат под Мелитополем. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе ВСУ "задвохсотили" аналитическое подразделение ФСБ.

Читайте также:

Хлопок на мосту в Мелитополе: последствия для врага