Стратегические цели Кремля не изменились: генерал-лейтенант ВСУ – о том, каким может быть завершение войны

Россия не собирается прекращать войну, однако единственным вариантом ее завершения должна быть победа Украины и ее союзников.

Об этом заявил в эфире телеканала "Freeдом" генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

"Кремль от иллюзии не лишен. Его может "вылечить" только наша победа. На Россию может повлиять только мы, а союзники проходят очень непростой путь. Самыми активными агитаторами в отношении наших союзников являются действия нашего народа, сил обороны и нашего военно-политического руководства. Это дает эффект, когда Украина стала нравственным лидером в борьбе за демократию. И не только отстаивает свои интересы, а у - Европы, а значит мира. Это не простой путь, который проходят все участники в этом. Нужно делать свой ход и принимать ответные действия, а России в этом плане мы будем активно помогать. Я думаю, это завершится успехом. Война должна закончиться победой Украины и союзниками", — подчеркнул он.

Когда завершится война в Украине: прогнозы

Эксперты и военные оценивают, смогут ли украинские защитники в 2023 году окончательно освободить территорию страны от российских оккупантов. Так, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев прогнозирует, что до конца августа 2023 года Украина выйдет на государственную границу образца 1991 года, а "потом начнется самое интересное".

Впрочем, есть пессимистические прогнозы о сроках завершения войны. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил о возможном подобном сценарии, если Украина вовремя не получит надлежащую помощь от Запада.