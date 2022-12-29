Стратегические объекты уязвимы: британская разведка рассказала о новом вызове для РФ

У России есть проблемы с системами противовоздушной обороны средней дальности, поскольку ее объекты, как внутри страны, так и на фронте, остались без защиты.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании утром 29 декабря.

Там напомнили, что 26 декабря второй раз за три недели российскую авиабазу "Энгельс" посетил "хлопок". Российские СМИ сообщали об ударе беспилотниками по объекту, одной из основных операционных баз стратегического бомбардировочного флота России.

Как указывается, становится все более очевидным, что РФ вовсю пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри страны.

"Одним из вызовов для России, вероятно, большой спрос на ее современные системы противовоздушной обороны средней дальности, таких как SA-22 "Панцирь", которые, как правило, играют важную роль в противодействии БПЛА. Кроме обеспечения точечной обороны стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы нужны в большом количестве для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине", — резюмировали в отчете британцы.

Взрывы в РФ

В РФ в последнее время все чаще раздаются взрывы и загораются пожары на аэродромах и разных военных базах. В последний раз "хлопок" посетил РФ ночью 26 декабря. Тогда второй раз на месяц на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Предыдущий раз после "хлопка" сообщалось о повреждении двух бомбардировщиков Ту-95, наносящих удары по Украине.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инциденты в РФ являются "объективным следствием процесса под названием война".

После "хлопка" на аэродроме "Энгельс" россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток. Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что даже там это не гарантирует их безопасности.

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