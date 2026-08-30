Российские военные / © Associated Press

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Оккупационные войска накапливают личный состав и технику для подготовки к более активным наступательным действиям в направлении Лимана, к северо-востоку от Славянска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Фронт в Сумской области

Накануне Минобороны России заявило о якобы захвате Храповщины, к северо-востоку от Сум. Однако украинская Курская группировка войск опровергла эту информацию, отметив, что населенный пункт остается под контролем ВСУ.

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В тот же день российская Северная группировка войск обнародовала карту, на которой обозначила Новую Сечь, к северо-востоку от города Сум как «захваченную». В то же время аналитики ISW не нашли подтверждений продвижения российских войск в этот населенный пункт.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 28 и 29 августа, но не продвинулись вперед. На другом участке фронта российские источники сообщали о продолжении наступления в направлении Большого Бурлука. Однако и здесь ISW не зафиксировал доказательств территориальных достижений российской армии.

Украинские войска контратаковали в обоих направлениях — на Купянском и Боровском. 29 августа российские милблогеры и источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, сообщили о действиях ВСУ вблизи Двухлетней, что к северо-востоку от Купянска. Также, по данным российских источников, украинские военные контратаковали вблизи Редкодуба, Нового и Екатериновки — населенных пунктов к юго-востоку от Боровой.

Что происходит в Донецкой области

Россия готовит новое наступление на Лиманском направлении

28 и 29 августа российские войска продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако не смогли продвинуться. В то же время российский источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, сообщил о контратаках ВСУ вблизи Дибровы и Стародубовки к востоку от Славянска.

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Россия в это время наращивает силы для будущего наступления на Лиманском направлении. По словам представителя украинской бригады, действующей на Славянском направлении, оккупанты накапливают там личный состав и технику.

При этом все большую часть российских сил составляют иностранные новобранцы — преимущественно выходцы из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В настоящее время они могут составить около 30% личного состава РФ в этом направлении. По словам украинского военного, несмотря на накопление сил, иностранные и российские новобранцы остаются недостаточно подготовленными.

Российские войска также сосредотачивают удары по украинской логистике и переправам через Оскол и Северский Донец. Вероятно, эти действия являются частью подготовки к будущему более масштабному наступлению.

ВСУ сдерживают российское наступление возле Константиновки

28 и 29 августа российские войска атаковали в тактическом районе Константиновка-Дружковка, однако не достигли продвижения. Украинские военные проводили контратаки и сдерживали наступление окупантов.

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ВСУ продвинулись в направлении Доброполья

Украинские военные недавно возобновили продвижение в направлении Доброполья. Геолокационные кадры, обнародованные 29 августа, подтверждают продвижение ВСУ в районе Дорожного, юго-восточнее города.

Кроме того, украинские силы, вероятно, удерживают позиции или продвигаются к западу и югу от Нового Донбасса. Геолокационные видео от 28 и 29 августа подтверждают присутствие украинских военных в этом районе, что противоречит заявлениям российской стороны.

В то же время 29 августа Минобороны РФ заявило о якобы захвате Новоандреевки к северо-востоку от Доброполья. Независимых подтверждений этого заявления нет.

На Покровском направлении без наземных атак

29 августа ни украинская, ни российская стороны не сообщали о наземных боевых действиях на Покровском направлении.

В то же время, 28 и 29 августа российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском и Александровском направлениях, однако не достигли подтвержденного продвижения.

Напомним, по последним данным от Генштаба ВСУ, наиболее интенсивные боевые действия в течение минувших суток продолжались на Константиновском направлении.

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