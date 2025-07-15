Белогоровка почти полностью увлечена россиянами / © Associated Press

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Поселок Белогоровка в Луганской области, один из последних населенных пунктов, находившийся под контролем Украины, почти полностью захвачен российской армией. В настоящее время Силы обороны удерживают лишь единичные позиции.

Эту информацию Украинской правде подтвердили два собеседника в 81-й бригаде и источник на Северском направлении.

«Там еще есть пара позиций, но Белогоровка уже почти не наша. Противник везде», — сообщил собеседник в 81-й бригаде.

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Другой источник на Северском направлении добавил, что россияне уже наступают на Григорьевку, соседнюю деревню в Донецкой области.

Хроника потери Белогоровки

По данным УП, переломным моментом в потере Белогоровки стал российский прорыв в конце 2024 года.

14 декабря 2024 года оккупанты начали активные штурмы, зайдя в поселок с юга, из-за террикона мелового карьера. Это позволило им зайти в тыл подразделениям сил обороны.

После этого россияне начали давить по всей линии. Хотя часть вражеских сил удалось выбить, значительное их количество осталось в населенном пункте. Восстановить утраченные позиции было крайне сложно, а некоторые вообще невозможно.

В апреле, когда россияне начали активно применять FPV-дроны, перемещение украинских подразделений разрушенным поселком значительно усложнилось.

Практически полная потеря Белогоровки произошла недавно — в мае-июне.

Под контролем Украины остается лишь небольшой клочок Луганщины на границе с Харьковской областью.

Стратегическое значение Белогоровки

Потеря Белогоровки значительна, ведь поселок имеет важную стратегическую задачу благодаря своему расположению и ландшафту. Его высоты позволяют контролировать сразу два ключевых направления: Серебрянское лесничество за Северским Донцом и город Северск.

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Напомним, вчера, 14 июля, армия РФ нанесла многочисленные удары по Сумщине. Обнаруженные обломки свидетельствуют о том, что били не «Шахе дамы», а новыми БпЛА.