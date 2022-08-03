"Стратегический замысел России другой": Арестович сообщил, что настоящее наступление будет не на Донбассе

Цель всех наступлений российских войск в Донецком и Луганском направлениях – заставить Украину перебросить туда резервы, чтобы не перекидывать их на направление настоящей опасности, где планируется большое наступление.

Однако эти действия оккупантов не определяют ни судьбу, ни ход войны.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"Что касается общей ситуации, то все героические наступления, которые все за раз ломанулись на Донецкий и Луганский фронт, — это ничто иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перекидывали их на направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление", – объяснил советник руководителя ОП.

Он заверил, что "истинные действия" будут разворачиваться на юге Украины.

"А точнее, собираются силы — Мелитополь-Токмак в направлении Запорожья, конечно же, Херсонская область, куда противник перебросил все живое, все, что движется, и собирается воевать. Там будут разворачиваться истинные действия", — сказал Арестович.

Он добавил, что российские войска стараются не допустить, чтобы украинские отвлекались на юг.

"А Харьковская, а тем более Донецкая Луганская – это задача обеспечивать военное давление, чтобы мы вынуждены были держать там часть сил и средств, особенно артиллерийской группировки, перебрасывать резервы, не отвлекаться на юг, где должны развернуться основные события в течение недели. Вот такой стратегический замысел", – добавил советник главы президентского офиса.

"Вам нужно понимать, уважаемые друзья, и не только нашей страны, что стратегический замысел другой. Что эти действия, какие эмоциональные посты не пиши, они не определяют ни судьбу, ни ход войны. И наше командование имеет там достаточно сил и средств для того, чтобы противодействовать", – подчеркнул Арестович.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально испугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.

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