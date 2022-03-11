"Стратегического перелома мы уже достигли": Зеленский прокомментировал продолжительность войны в Украине

"Стратегического перелома мы уже достигли": Зеленский прокомментировал продолжительность войны в Украине

Еще нужно время и терпение, говорит президент.

Украина борется за свою свободу уже 16 дней, многие стали чувствовать усталость, нетерпение.

Об этом на брифинге сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Эмоции играют с людьми плохую игру. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты упадут быстрее. Но еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость и энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы", – сказал он.

По словам президента, пока невозможно сказать – сколько дней нам еще освобождать украинскую землю.

"Но можно сказать – мы это сделаем! Потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей победе", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зленский также заявил, что сирийские наемники России едут убивать на украинской земле абсолютно всех, в том числе тех русскоязычных людей, которых якобы собирался "спасать" Путин.

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