"Стратегического резерва у противника нет": Жданов объяснил ситуацию на фронте и с ресурсами РФ

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Враг применяет накопленные за июнь 2023-го ресурсы. Это свидетельствует о том, что у окупантов нет "длинных" ресурсов.

Так сказал военный эксперт Олег Жданов в ходе комментирования ситуации на фронте и резервов РФ.

"Общий вывод за всю военную обстановку на линии фронта можно сделать следующий. Продолжаются бои на многих участках фронта, то есть фронт очень активен. Враг вводит в бой накопленные за июнь ресурсы... Это говорит о том, что у врага нет "длинных" ресурсов" ", – сказал Жданов.

По его словам, россияне вводят в бой то, что успели "отмобилизовать и сформировать".

"Уже сегодня эти резервы бросают в бой. Это говорит о том, что стратегического резерва у противника нет. А с оперативными резервами, я так понимаю, это последние остатки", – добавил он.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что ситуация на фронтах развивается согласно плану, инициатива — в руках ВСУ. Он разговаривал с генералом Марком Милли. Речь шла о наступательных действиях ВСУ и ситуации на фронте.

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