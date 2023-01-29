Стратегии нет, но их очень много: Гайдай оценил возможности оккупантов для нового наступления

Гайдай говорит, что в феврале в Луганскую область перебросят "свежемобилизованных":

Новое большое наступление войск страны-террориста России в Луганской области не исключается. В феврале оккупанты могут перебросить туда "мобиков".

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов (в контексте самого населения РФ и возможности мобилизовать силы. – Ред.) – это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодняшний день самая большая проблема заключается в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и количество так понемногу продвигаются вперед", — рассказал глава области.

Гайдай добавил, что прибытие новых российских мобилизованных на луганское направление ожидается уже в феврале. По его словам, ситуация в Луганской области хоть и тяжелая, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

"И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные преуспевают", — сообщил Гайдай.

Кроме того, по его словам, в оккупантов было достаточно времени, чтобы тщательно закрепиться.

"Все заминировано. Они там, как вьетнамцы, нарывали норы. Иногда эти норы доходят до нескольких сотен метров. Действительно сделаны крепкие укрепления, блиндажи, окопы. "Кубы Вагнера" так же присутствуют, но на самом деле не представляют огромной проблемы", — добавил глава ОВА.

Как сообщалось в сводке Генштаба, в больницу во временно оккупированной Луганской области доставили около 300 раненых наемников "Вагнера".

Напомним, в ISW сообщили, что оккупанты хотят провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых, по их плану, должен стать выход на границы Донецкой и Луганской областей, то есть захват всего Донбасса. В то же время ISW считает, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

По мнению члена-корреспондента Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александра Данилюка, оккупанты запланировали наступательные действия на февраль 2023 года.

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