ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
754
Время на прочтение
3 мин

Стратегия Кремля дала сбой: заставят ли блэкауты согласиться на потерю территорий Украины

Кремль рассчитывает, что холод, отключение света и постоянные обстрелы заставят украинцев требовать мира любой ценой.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Война в Украине

Война в Украине

Россия пытается заставить украинцев согласиться на территориальные уступки, усиливая удары по городам и энергетической инфраструктуре. Однако новое исследование показало, что даже длительные отключения света, переживаемое насилие и психологический стресс не делают население более склонным принимать условия Кремля.

Об этом говорится в материале The Conversation.

К таким выводам пришли исследователи конфликтов и общественного мнения, совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) изучили отношение украинцев к войне и возможным территориальным компромиссам.

По мнению авторов исследования, нынешняя стратегия Владимира Путина состоит в том, чтобы нанести гражданскому населению столь большие страдания, что оно начнет требовать завершения войны на российских условиях.

С августа 2026 г. Москва значительно усилила удары по украинской энергетике, особенно в Киеве. По оценке исследователей, Кремль стремится сделать жизнь в больших городах невыносимой, заставить людей покидать дома или усилить внутреннее давление на украинские власти.

Однако результаты опросов свидетельствуют о том, что такая тактика не дает ожидаемого Россией политического эффекта.

Как российские атаки повлияли на украинцев

В течение 9–26 июня 2026 года исследователи опросили 1801 украинцев на подконтрольной правительству территории. Результаты показали значительное психологическое влияние войны на население.

Почти каждый четвертый респондент сообщил о высоком уровне стресса, а более 40% часто или почти постоянно чувствовали нервозность и тревогу.

Около 20% опрошенных заявили, что они или члены семей пострадали от российских атак. Столько же лично становились свидетелями насилия со стороны русских войск. В то же время 69% украинцев сообщили, что у них есть родственник или близкий друг, погибший в результате войны.

Серьезной проблемой остаются перебои с электроснабжением. По данным опроса, 65% украинцев часто или слишком часто оставались без света.

В Киеве этот показатель достиг 73%, в то время как в западных областях составил 54%.

Готовы ли украинцы уступить территории ради мира

Несмотря на сложные условия жизни, исследователи не нашли связи между частыми отключениями электроэнергии, высоким уровнем стресса и готовностью согласиться на территориальные уступки.

В июньском опросе 39% респондентов в той или иной степени допускали прекращение огня по нынешней линии фронта, в то время как 38% выступали против такого решения.

В то же время, свежие данные КМИС свидетельствуют о значительном сопротивлении передаче России украинских территорий.

Так, в ходе опроса 6–18 октября 61% украинцев отвергли возможность передать России полный контроль над Донбассом даже в обмен на прекращение огня и гарантию безопасности.

Для сравнения, в январе 2026 против такого варианта выступали 54% опрошенных. Самую низкую поддержку территориальных уступок зафиксировали среди жителей Киева, регулярно испытывающего российские обстрелы.

Кроме того, 62% украинцев в октябре заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Это на 14 процентных пункта больше, чем в апреле.

Что угрожает Украине зимой: прогнозы по отключениям света и российским атакам

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что зимой 2026-2027 годов украинцы могут оставаться без света до 10-12 часов в сутки, если температура опустится до -10°C. Самая сложная ситуация возможна в Киеве, Одессе и в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.

В то же время эксперт не ожидает катастрофы в энергосистеме и считает, что предстоящая зима может оказаться даже легче предыдущей. По его словам, энергетики имеют необходимые сценарии реагирования, а в более мягкой погоде ограничения электроснабжения будут менее жесткими.

Отдельной угрозой Харченко назвал возможные российские удары по крупным теплоэнергетическим объектам Киева, которые могут вызвать проблемы с отоплением.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко предупреждал, что Россия может попытаться использовать зимние холода для дестабилизации ситуации в Украине.

"Это замораживание населенных пунктов из-за нанесения ударов и применения всего комплекса мер, чтобы люди покидали свои дома, перемещались в другие регионы и возник определенный хаос", - пояснил генерал.

Помимо атак на критическую инфраструктуру, по его оценке, оккупанты могут готовить новые попытки масштабного прорыва на фронте. В частности, Краматорский и Славянский захват, которого Россия не смогла достичь во время кампании 2026 года, противник может попытаться реализовать в конце зимы или в начале весны.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie