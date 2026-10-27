Стратегия Кремля дала сбой: заставят ли блэкауты согласиться на потерю территорий Украины

Война в Украине

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Россия пытается заставить украинцев согласиться на территориальные уступки, усиливая удары по городам и энергетической инфраструктуре. Однако новое исследование показало, что даже длительные отключения света, переживаемое насилие и психологический стресс не делают население более склонным принимать условия Кремля.

Об этом говорится в материале The Conversation.

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К таким выводам пришли исследователи конфликтов и общественного мнения, совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) изучили отношение украинцев к войне и возможным территориальным компромиссам.

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По мнению авторов исследования, нынешняя стратегия Владимира Путина состоит в том, чтобы нанести гражданскому населению столь большие страдания, что оно начнет требовать завершения войны на российских условиях.

С августа 2026 г. Москва значительно усилила удары по украинской энергетике, особенно в Киеве. По оценке исследователей, Кремль стремится сделать жизнь в больших городах невыносимой, заставить людей покидать дома или усилить внутреннее давление на украинские власти.

Однако результаты опросов свидетельствуют о том, что такая тактика не дает ожидаемого Россией политического эффекта.

Как российские атаки повлияли на украинцев

В течение 9–26 июня 2026 года исследователи опросили 1801 украинцев на подконтрольной правительству территории. Результаты показали значительное психологическое влияние войны на население.

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Почти каждый четвертый респондент сообщил о высоком уровне стресса, а более 40% часто или почти постоянно чувствовали нервозность и тревогу.

Около 20% опрошенных заявили, что они или члены семей пострадали от российских атак. Столько же лично становились свидетелями насилия со стороны русских войск. В то же время 69% украинцев сообщили, что у них есть родственник или близкий друг, погибший в результате войны.

Серьезной проблемой остаются перебои с электроснабжением. По данным опроса, 65% украинцев часто или слишком часто оставались без света.

В Киеве этот показатель достиг 73%, в то время как в западных областях составил 54%.

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Готовы ли украинцы уступить территории ради мира

Несмотря на сложные условия жизни, исследователи не нашли связи между частыми отключениями электроэнергии, высоким уровнем стресса и готовностью согласиться на территориальные уступки.

В июньском опросе 39% респондентов в той или иной степени допускали прекращение огня по нынешней линии фронта, в то время как 38% выступали против такого решения.

В то же время, свежие данные КМИС свидетельствуют о значительном сопротивлении передаче России украинских территорий.

Так, в ходе опроса 6–18 октября 61% украинцев отвергли возможность передать России полный контроль над Донбассом даже в обмен на прекращение огня и гарантию безопасности.

Для сравнения, в январе 2026 против такого варианта выступали 54% опрошенных. Самую низкую поддержку территориальных уступок зафиксировали среди жителей Киева, регулярно испытывающего российские обстрелы.

Кроме того, 62% украинцев в октябре заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Это на 14 процентных пункта больше, чем в апреле.

Что угрожает Украине зимой: прогнозы по отключениям света и российским атакам

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что зимой 2026-2027 годов украинцы могут оставаться без света до 10-12 часов в сутки, если температура опустится до -10°C. Самая сложная ситуация возможна в Киеве, Одессе и в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.

В то же время эксперт не ожидает катастрофы в энергосистеме и считает, что предстоящая зима может оказаться даже легче предыдущей. По его словам, энергетики имеют необходимые сценарии реагирования, а в более мягкой погоде ограничения электроснабжения будут менее жесткими.

Отдельной угрозой Харченко назвал возможные российские удары по крупным теплоэнергетическим объектам Киева, которые могут вызвать проблемы с отоплением.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко предупреждал, что Россия может попытаться использовать зимние холода для дестабилизации ситуации в Украине.

"Это замораживание населенных пунктов из-за нанесения ударов и применения всего комплекса мер, чтобы люди покидали свои дома, перемещались в другие регионы и возник определенный хаос", - пояснил генерал.

Помимо атак на критическую инфраструктуру, по его оценке, оккупанты могут готовить новые попытки масштабного прорыва на фронте. В частности, Краматорский и Славянский захват, которого Россия не смогла достичь во время кампании 2026 года, противник может попытаться реализовать в конце зимы или в начале весны.

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