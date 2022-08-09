Стратегия Путина в войне изменилась: Пионтковский рассказал о провалах и угрозах диктатора

Армия страны-агрессора продолжает обстреливать украинские города, но кремлевская стратегия в войне против Украины сейчас несколько изменилась.

План русского диктатора Владимира Путина в войне обречен. Более того – главные задачи – это "взять Киев за три дня" и уничтожить украинское государство — провалились еще в первые дни войны.

Об этом публицист и политолог Андрей Пионтковский сказал в стриме "24 канала".

По его словам, даже самые пессимистические оценки сводятся к тому, что Москве удастся навязать максимум "заморозки" войны на зимний период. Мол, именно в этот период снизятся возможности вести эффективные боевые действия.

"Замысел Путина и тот ультиматум, который он бросил по всему миру, угрозы ядерным оружием и планы "пойти" на страны Балтии, на Варшаву – сейчас бессмысленно выглядят", — отмечает Пионтковский.

Сейчас российский диктатор угрожает взорвать захваченную Запорожскую АЭС, чтобы ему "сдали" Авдеевку. А армия государства-террористки отказалась от цели захватить Славянсь и Краматорск и перекинулась на южное направление. Кроме того, Путин пытается добиться перемирия и прекращения огня.

"Однажды изменились масштабы и стратегия путина в войне. Украина уже одержала самую большую стратегическую победу. Она выстояла", – считает публицист.

Напомним, ранее Пионтковский отмечал, что Путин прекрасно понимает, что сейчас его политический шантаж работает. Но если он отдаст приказ о применении ядерного оружия, это решение не даст ему никаких военных и политических результатов.

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