Стратегия России — медленный ужин, "русский каннибализм": Зеленский прокомментировал действия РФ в войне против Украины

Главная цель Украины – освободить все территории от российских захватчиков. В то же время главная цель деоккупации – остановка медленной оккупации нашего государства, которую Россия начала в 2014 году.

Россия, которая смогла оккупировать некоторые территории нашего государства в 2014 году и взяла паузу в войне, в этот раз продолжила свои захватнические действия. Поэтому цель Украины сейчас — деоккупировать все наши территории и не разрешить россиянам продолжить медленное "похищение" наших земель.

Об этом в интервью СNN рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Главная цель деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать медленную оккупацию, которую она начала в 2014 году. Они пришли, немного захватили, потом произошла пауза, какие-то договоренности, Россия со временем набирается сил и затем продвигается вперед, ставит ультимативные условия. Это вся их стратегия — медленный ужин, понемногу тебя съедать, "русский каннибализм". Я не хочу в это играть, но я понимаю, чем это кончится. Мы не будем стоять на месте. Мы будем понемногу идти. По-другому с ними говорить мы больше не будем”, — подчеркнул президент.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что дипломатическое решение проблемы и "Минск" — это разные вещи.

“Я знаю, что некоторые государства будут толкать нас в минский процесс. Но я хочу, чтобы мир понимал: дипломатическое решение и "Минск" — это разные вещи. "Минск" — это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед последующим вторжением", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что на оккупированных территориях в южных областях россияне усилили репрессии против населения.

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