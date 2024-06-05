Стратегия трех театров обороны: как США могут подготовиться к третьей войне, назревающей в Азии

В крупных войнах ни одна страна, даже самая сильная в мире, не может победить в одиночку.

Во времена президентства Обамы, Трампа и Байдена в Вашингтоне придерживались оптимистичной оборонной стратегии, которая предполагала, что США никогда не придется участвовать в более чем одной войне одновременно. Такой шаг был сделан перед лицом жесткой бюджетной экономии и ускорил тенденцию к уменьшению вооруженных сил США.

Тогда этот переход был ошибочным, но сегодня он особенно не соответствует действительности, пишет Foreign Affairs.

"Соединенные Штаты в настоящее время участвуют в двух войнах — в Украине в Европе и в Израиле на Ближнем Востоке — и при этом сталкиваются с перспективой третьей из-за Тайваня или Южной Кореи в Восточной Азии. Все три театра жизненно важны для интересов США, и все они взаимосвязаны", – отмечают авторы статьи.

Издание отмечает, что прошлые попытки США уменьшить значимость Европы и уменьшить свое присутствие на Ближнем Востоке негативно сказались на их обороноспособности. Так, например, после сокращения американского военного контингента на Ближнем Востоке в регионе образовался "вакуум", который быстро заполнился иранскими прокси.

Аналитики отмечают, что если Соединенные Штаты не смогут противостоять агрессии в одном из очагов военных действий, это может быть воспринято как слабость сверхдержавы. Вера союзников в силу Вашингтона уже пошатнулась после того, как администрация президента Барака Обамы не смогла удержать Сирию от применения химического оружия, несмотря на все предупреждения о "красных линиях".

В то же время противники США активно сотрудничают друг с другом, выстраивая эффективную систему взаимодействия: Иран продает нефть Китаю, Китай отправляет деньги в Северную Корею, а Северная Корея отправляет оружие в Россию. Таким образом перед коллективным Западом встает задача противостоять сильной авторитарной оси, которая уже охватила всю Евразию.

К счастью, у Вашингтона есть сильные союзники и в Восточной Азии, и в Европе и на Ближнем Востоке. Но чтобы сдержать авторитарную ось, им нужно улучшить взаимодействие и добиться, говоря языком военных, "совместимости", то есть создать систему, которая позволит быстро направлять ресурсы тому союзнику, которому они больше необходимы.

"Запад, в частности, должен создавать и совместно использовать больше боеприпасов, оружия и военных баз. Соединенным Штатам также необходимо сформулировать более совершенную военную стратегию для боевых действий вместе со своими партнерами. В противном случае он рискует быть подавленным своими все более способными и взаимосвязанными врагами", – отмечают авторы статьи.

Что должны сделать США и их союзники для улучшения обороноспособности

Издание отмечает, что США и их союзникам необходимо увеличить оборонное производство. Войны, которые сейчас идут в Украине и Секторе Газа, показали, что в условиях современного конфликта боеприпасы расходуются в огромном количестве, которое превосходит производственные возможности поставщиков.

В таких условиях Соединенным Штатам недостаточно обеспечить оборонным компаниям долгосрочные контракты и нарастить производство. Также необходимо установить минимальные уровни запасов вооружения и боеприпасов и создать механизм автоматического их пополнения после продажи или расходования, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Еще один важный момент – упростить и ускорить процедуры продажи военной продукции за границу, чтобы союзники не ждали годами поставок оружия, которое может иметь решающее значение для сдерживания противника.

Кроме того, нагрузку на ВПК Соединенных Штатов можно было бы уменьшить за счет передачи близким союзникам современных технологий, которые позволили бы производить необходимое оружие на их территории. Вашингтон уже имеет подобный опыт обмена своими военными технологиями. Например, помимо США, семь стран — Австралия, Канада, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Великобритания — являются партнерами по программе боевых самолетов F-35, а соглашение AUKUS дает возможность Австралии приобрести атомные подводные лодки, а Великобритании — увеличить свои возможности в сфере подводных лодок. Союзникам США также есть что предложить Америке. Япония и Южная Корея имеют впечатляющие верфи, которые могут компенсировать пробелы судостроительной сферы США. Израиль производит отличные системы ПВО, а Норвегия имеет отличные противокорабельные ракеты.

И хотя расширять обмен военными технологиями будет непросто из-за политических причин, это могло бы усилить обороноспособность каждого из союзников. "Соблазнительно заставить компании покупать все у себя дома, но американцы в конечном итоге будут в большей безопасности и процветании, если их страна будет иметь доступ к большему количеству и более качественным оборонным продуктам, независимо от их происхождения", – подчеркивают авторы статьи.

История показывает, что американцы действуют лучше всего, когда сражаются плечом к плечу с союзниками. Поэтому америке и ее союзникам стоит подумать и о совместном использовании военных баз и увеличении их числа в стратегически важных местах.

Так Япония располагает большим количеством портов, а на территории Австралии во времена Второй мировой войны было множество аэродромов, которые можно возродить и снова использовать. Эти объекты могли бы сыграть важную роль в случае военного конфликта вокруг Тайваня или Южной Кореи.

Соединенным Штатам и их союзникам также нужно позаботиться о защите своих военных объектов от дальнобойных ракет потенциального противника. Для этого им придется выйти за рамки традиционного подхода к ПВО, который предполагает использование небольшого количества дорогих перехватчиков. Более перспективным в современных условиях будет подход, который включает оружие направленной энергии (например, лазеры или электромагнитно-импульсное оружие) и большое количество недорогих дронов и систем обнаружения.

Коллективному Западу также придется разработать общие концепции и стратегии, чтобы определить цели, роли и миссии каждого из союзников, а также лучше понять, как сделать это сотрудничество максимально эффективным.

США вполне могут вести войны на нескольких фронтах, но только в тесном взаимодействии с несколькими партнерами. Поскольку Вашингтон сталкивается с растущими опасностями в трех регионах, ему придется научиться лучше сотрудничать со своими союзниками, потому что в крупных войнах ни одна страна, даже самая сильная в мире, не может победить в одиночку.

Напомним, НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для войск США в Европе на случай войны с РФ. Логистические маршруты могут помочь отразить потенциальную атаку российской армии.

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