Стратегия Залужного даст ВСУ инициативу на фронте и создаст условия для наступления – оценка ISW

Генерал отметил, что описанная им новая система, вместе с новым подходом к военным действиям, может позволить Украине остановить нынешнюю российскую агрессию и защитить государство в будущем.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил всеобщую стратегию, чтобы перехватить инициативу на фронте и сохранить ее для содействия победам на поле боя, несмотря на численное преимущество России в живой силе и технике.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Стратегия Залужного направлена на то, чтобы компенсировать нынешние вызовы для Украины и получить преимущества над российской армией путем широких технологических инноваций и адаптации. 1 февраля было опубликовано эссе генерала под названием "О современном плане военных действий в российско-украинской войне: в борьбе за инициативу", в котором Залужный утверждал, что требования к любой войне уникальны и что эти требования диктуют уникальную стратегию победы.

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Залужный назвал решающие условия для успеха на фронте

Главнокомандующий ВСУ определил "решающие условия" для проведения успешных операций, в которые входят:

достижение абсолютного преимущества в воздухе для обеспечения эффективного огня, логистики и разведки;

перехват инициативы путем лишения врага возможности проводить наступательные или оборонительные операции;

увеличение мобильности при ограничении мобильности российских войск;

обеспечение безопасного доступа к неопределенным ключевым линиям и важной местности;

лишение российских сил любых возможностей отбить утраченные позиции и усилить их оперативные усилия.

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Аналитики отметили, что решающие условия, выделенные Залужным, фактически дадут украинским войскам инициативу на поле боя и создадут условия для проведения значимых в оперативном плане оборонных и наступательных операций.

Залужный – о новых технологиях для фронта

Залужный также утверждал, что быстрое развитие новых технологий меняет средства, с помощью которых Украина может достичь этих "решающих условий", и что украинские войска не могут использовать обычные методы для достижения этих условий, учитывая преобладающую способность России мобилизовать людей. Главком указал, что новые технологические средства, такие как дроны, беспилотные системы, системная интеграция и другие передовые технологические системы, могут позволить ВСУ максимизировать боевой потенциал, используя меньше ресурсов, и нанести максимальный урон оккупантам.

Генерал отметил, что ограничения Украины и геополитические вызовы побуждают ее продолжать развитие и институционализацию этих новых средств.

Залужный – о военной помощи Украине

Залужный заявил, что "нестабильная политическая ситуация вокруг Украины" привела к уменьшению международной военной поддержки. По его оценкам, Россия, вероятно, будет пытаться провоцировать другие конфликты, чтобы еще больше отвлечь Запад от Украины. Генерал указал, что партнеры Украины истощили запасы своих ракет и артиллерии, боеприпасов без средств для быстрого производства этого оружия.

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По словам главкома, неэффективные санкции позволяют оборонно-промышленным базам России и ее партнерам поддерживать позиционную войну на истощение, выгодную РФ. При этом у страны-агрессора есть значительное преимущество над Украиной в мобилизации человеческих ресурсов.

Кроме того, Залужный отметил несовершенство нормативно-правовой базы Украины для расширения оборонно-промышленных баз, хотя чиновники все больше предпочитают усилия, направленные на решение этой проблемы.

Генерал сделал вывод, что неопределенный характер войны в Украине усложняет для союзников определение конкретных приоритетов помощи в сфере безопасности. Он указал, что "основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом относительно дешевых, новых и чрезвычайно эффективных быстро развивающихся средств".

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Важность беспилотников для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ особо выделил беспилотные системы как сферу, где Украина может использовать новые возможности, ведь они могут обеспечить непрерывную осведомленность о ситуации, поддерживать круглосуточный огонь и удары в режиме реального времени, предоставлять разведданные в режиме реального времени и точную информацию для нацеливания ударов на передовой и в тыловых районах.

Залужный призвал Украину ввести новую "философию" для подготовки и проведения военных операций, которая позволит войску слаженно использовать эти новые методы для достижения единой цели. Генерал заявил, что новые технологические средства также расширят типы операций, которые Украина может проводить для поддержки в войне. В частности, речь идет об операциях по снижению экономического потенциала России, операциях, направленных на полную изоляцию и истощение РФ, роботизированных поисково-ударных операциях, роботизированных операциях по контролю кризисной зоны, психологических операциях и оборонных "бесконтактных" операциях.

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Главком призвал Силы обороны Украины систематически продвигать отдельные направления усилий для получения "необходимых эффектов" в развитии целостного "цифрового поля"; контроля радиоэлектронной (киберэлектромагнитной) обстановки на линии фронта; сочетания атак с беспилотными и киберактивами; улучшения логистики.

Залужный предположил, что переоснащение операций по интеграции беспилотных систем может позволить украинским войскам сохранить личный состав, вооружение и технику при нанесении массированных ударов по российским военным активам и инфраструктуре.

Генерал призвал Украину пересмотреть свои военные усилия, чтобы создать "совершенно новую государственную систему технологического перевооружения" для освоения новых активов и их эксплуатации. Залужный выступает за то, чтобы Украина переоснастила государственные системы для поддержки исследований, разработок, научной поддержки, производства и обслуживания, подготовки личного состава и обобщения боевого опыта, применения сил, гибкого финансирования и материально-технического обеспечения для приоритетного развития и технологий, что быстро развиваются.

Главком добавил, что Украина может создать ту систему, которую он видит, с достаточным объемом производства. Он подытожил, что эта новая система вместе с новым подходом к военным действиям может позволить Украине остановить нынешнюю российскую агрессию и защитить государство в будущем.

Напомним, ТСН.ua собрал главные тезисы статьи Залужного о новой стратегии Украины для победы в войне.

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