Стрельба между ЧВК "Вагнер" и армией РФ: задержанный "трофейный" подполковник обвиняет Пригожина

Подполковник Роман Винивитин, ранее задержанный ЧВК "Вагнер" за обстрел машины, записал видеообращение. В частности, он обвинил группировку Пригожина в пытках, а его самого — в дискредитации российской армии.

Об этом пишет Baza.

На опубликованном видео мужчина, представившийся бывшим командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Винивитиным, утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли его в плен, когда он объезжал свои подразделения.

"Путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я, как боевой офицер, не собирался. Как следствие, сотрудники "Вагнер" были разоружены и отправлены в известном направлении", — рассказал он.

Кроме того, по словам Винивитина, его держали в подвале, не давали спать и "трижды за ночь вытаскивали и пытались расстрелять".

Также читайте Зеленский прокомментировал конфликт Пригожина и Путина

Записанное ранее им видео, в котором он говорит, что в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину и приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК "Вагнер" "из-за личной неприязни", он назвал "результатом давления".

Подполковник заявил, что представители Минобороны не миновали тылы ЧВК, а конфликты с бойцами "Вагнера" начались с первых дней переброски 72-й бригады в зоне боевых действий. Критику Евгением Пригожиным действий Генштаба военный назвал "политическим шоу" и открытой дискредитацией Вооруженных сил России.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что дорога, по которой выводилась ЧВК "Вагнер" из Артемовска, была намеренно заминирована. Как следует из рапорта, в результате ответных действий по "устранению агрессии" был задержан подполковник, командир 72-й отдельной мотострелковой бригады "в состоянии алкогольного опьянения".

Добавим, в ответ на инцидент легион "Свобода России" предлагает Евгению Пригожину отдать взятого в плен вагнеровцами возле Бахмута подполковника армии РФ, а добровольцы отдадут российских военных, взятых в плен во время операции на Белгородщине.

Между тем, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на предложение легиона "Свобода России" передать российского подполковника Романа Винивитина, которого задержали "вагнеровцы", в обмен на российских военных, взятых в плен на Белгородщине.

Читайте также: