Стрельба в Ростовской области: Пригожин оправдал "вагнеровца" и рассказал, что с ним будет

Пригожин заявил, что виновный в стрельбе "вагнеровец" был в "бессознательном состоянии".

Недавно в Ростовской области был задержан дезертир, обстрелявший полицейских из пулемета. Им оказался осужденный россиянин Павел Николин, вступивший в ряды частной военной компании "Вагнер". Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровец" якобы был в "бессознательном состоянии" из-за контузии.

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

Так, по его словам, Николин якобы получил контузию во время штурма Бахмута, потому и произошел инцидент со стрельбой по полицейским.

"Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинск к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков различия, он воспринял их как украинских диверсантов", – заявил Пригожин.

Он также сказал, что готов вернуть Николина обратно в группу "Вагнера" под свою личную ответственность и якобы уже написал соответствующее ходатайство.

Стрельба в Новошахтинске по полицейским

Во вторник, 6 декабря, стало известно, что в Новошахтинске Ростовской области РФ мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них был ранен.

Впоследствии стало известно, что стрелком оказался осужденный грабитель, которого завербовали в ПИК "Вагнер". Наемник был задержан на заброшенной свиноферме.

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