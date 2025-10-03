- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1602
- Время на прочтение
- 1 мин
"Стрелял по всему подъезду": российский солдат убил трех украинцев на Харьковщине
Солдат РФ убил троих мирных жителей на Харьковщине, а затем погиб сам.
Украинские разведчики перехватили очередное свидетельство военного преступления армии агрессора. Российский военный открыл стрельбу в подъезде жилого дома на временно оккупированной территории Харьковской области и смертельно ранил троих местных жителей.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
В перехваченном разговоре непосредственный командир доложил:
«Он вчера стрельбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду стрельбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих».
Известно, что российский солдат погиб от собственных пуль.
Напомним, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа на территории Российской Федерации были ликвидированы трое военнослужащих Росгвардии.
Ранее сообщалось, что перед тем как сбить российский вертолет Ми-8 FPV-дроном, украинские военные из батальона беспилотных систем «Хижаки висот» провели длительную подготовку и тщательную разведку.