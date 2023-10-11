"Стрелял просто за деньги": задержали снайпера РФ, убившего 21 военного ВСУ — видео

СБУ сообщила о подозрении снайперу РФ, убивавшему украинских военных под Донецком.

Киберспециалисты СБУ собрали доказательную базу и сообщили о подозрении предателю, вступившему в оккупационные группировки РФ и воевавшему против Сил обороны на восточном фронте. Злоумышленник входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что за время ведения боевых действий на передовой предатель убил не менее 21 военнослужащего ВСУ.

Украинские защитники захватили его в плен в конце лета 2023 года вблизи поселка Невельское Донецкой области.

Задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине, а в 2015 году присоединился к так называемой "народной милиции ДНР".

"Там он получил позывной "Местный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из России. После тренировок на полигонах его назначили в состав "отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", которая подчинялась командуванию 1-го армейского корпуса ВС РФ", – рассказали в СБУ.

В рядах вражеского подразделения предатель выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины. За убийства украинцев ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях.

Как рассказал предатель, за кровавые рубли он приобрел дом, установил печку и бойлер.

После начала полномасштабного вторжения РФ предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки.

Предатель надеется, что после обмена ему удастся избежать службы в рядах оккупационных войск РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, предателей, корректировавших огонь по селе Гроза в Харьковской области, нашли – кто они.

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