Стрелял в бойцов ВСУ под Роботино: в Украине бросили за решетку очередного предателя

Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения в 15 лет получил предатель, стрелявший в военнослужащих ВСУ под Роботино на Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигурант воевал против Сил обороны на юге Украины и входил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота России.

В рядах российской армии мужчина строил укрепрайоны врага и обстреливал позиции ВСУ на передовой в Запорожской области.

Украинские военные захватили предателя в плен во время упорных боев под Роботиным в августе 2023 года.

Следствие установило, что это житель оккупированного Симферополя. В ноябре 2022 года он добровольно "мобилизовался" в российскую армию. Там ему выдали автомат с боеприпасами и назначили на должность стрелка.

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Впоследствии подразделение предателя передислоцировали в левобережную Херсонщину, где он обустраивал фортификационные сооружения. Затем злоумышленника направили в Пологовский район на Запорожье для сдерживания украинского контрнаступления.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.

К слову, СБУ задержала депутата бывшей ОПЗЖ, который был информатором российской ФСБ в Донецкой области. Предателем оказался депутат Дружковского городского совета.

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