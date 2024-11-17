"Стреляли по своим": пограничник, охранявший "Чонгар" 24 февраля, рассказал неожиданные показания

Алексей Ружиненко служил на КПВВ "Чонгар", что на админгранице с оккупированным Крымом, и одним из первых видел начало полномасштабного вторжения России в Украину. Пограничник рассказал о первой встрече с врагом 24 февраля.

В интервью “Крым. Реалии" Алексей вспомнил, что пограничников должны были эвакуировать из КПВВ автобусом. Но дальше произошло непредсказуемое.

“Смотрим, стоит БТР и стоит что-то похожее на нашего "Казака", на бронемашину. И люди стоят и стреляют в сторону Крыма. По колонне стреляют, реально. Мы же думаем, наверное, наши там подъехавшие вооруженные силы типа за нами. Эвакуация какая-нибудь. Мы же все там, опустили оружие, кричим: "Свои, свои!". Кто на русском, кто на украинском. Они реально тоже смотрят на нас, оружие опустили. Мы же подходим поближе, там в метрах 15-20, смотрим, какая-то форма вообще не наша, повязки красные белые, все в масках, совсем не понятно было. Потом они смотрят на нас, тоже видят нашу форму, наши флаги. И просто такие слова: "Ааа, это хохлы", — рассказал пограничник.

Алексей говорит, что с тех пор прошло более двух с половиной лет, но он до сих пор не понимает, почему подразделение российской армии стреляло по своей колонне, которая шла из Крыма.

Напомним, Алексей Ружиненко ответил, почему россиянам удался блицкриг на юге.

Читайте также:

​