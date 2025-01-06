Стреляли в упор: стали известны подробности расстрела украинских военнопленных возле Времовки.

Россияне в январе 2024 года возле села Времивка Волновахского района расстреляли из автоматов двух украинских военнопленных.

Подробности трагедии сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что 3 января 2024 во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ.

Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову.

Для уверенности в их смерти враг произвел еще несколько выстрелов.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", — отметили в Офисе генпрокурора.

По факту расстрела врагом двух пленных ВСУ в Волновахском районе начато расследование.

Напомним, Офис генпрокурора установил имена 13 пленных, которых россияне казнили на Покровском направлении.

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