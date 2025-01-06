Стреляли в упор: стали известны подробности расстрела украинских военнопленных возле Времовки.

Оккупанты убили сдавшихся в плен украинцев.
Россияне в январе 2024 года возле села Времивка Волновахского района расстреляли из автоматов двух украинских военнопленных.
Подробности трагедии сообщили в Офисе генпрокурора.
Там отметили, что 3 января 2024 во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ.
Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову.
Для уверенности в их смерти враг произвел еще несколько выстрелов.
"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", — отметили в Офисе генпрокурора.
По факту расстрела врагом двух пленных ВСУ в Волновахском районе начато расследование.
Напомним, Офис генпрокурора установил имена 13 пленных, которых россияне казнили на Покровском направлении.
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