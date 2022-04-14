"Стрелянины у ОП в первые дни войны было немало": Данилов рассказал, как диверсанты пытались прорваться к Зеленскому

По словам Данилова, у Офиса президента ДРГ в первые дни войны было немало.
В первые дни войны, когда была угроза ликвидации высшего политического руководства Украины, в частности президента Украины, возле Офиса президента было немало стрельбы.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью BBC.
По его словам, диверстанты и другие люди, которые должны были убить представителей высшего руководства Украины, было немало, и все они были хорошо подготовлены для выполнения поставленной РФ задачи.
"Стрелянины в первые дни было немало. Я не хочу говорить количество людей, которые положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они шли неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным", — сказал чиновник.
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